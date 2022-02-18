Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Масс-старт: что ждать и где смотреть

Программа Олимпийских игр в Пекине в конькобежном спорте завершится масс-стартами у мужчин и женщин. В этом, достаточно новом виде конькобежной программы примут участие 30 спортсменов и 28 спортсменок. Причем конькобежцы ROC Руслан Захаров и Елизавета Голубева по ходу нынешнего сезона уже попадали в данной дисциплине в «призы» на этапах Кубка мира и на чемпионате Европы.

По регламенту масс-стартов будут проведены полуфиналы и финалы. У мужчин в полуфиналах выступят по 15 человек, у женщин – по 14. Восемь лучших из каждого полуфинала пройдут в финал, где и разыграют призовые места. У мужчин команды ROC представят серебряные призеры Олимпиады в Пекине в командной гонке Захаров и Даниил Алдошкин. И если Алдошкин почти не имеет опыта масс-стартов на высочайшем уровне и в нынешнем сезоне вообще не выступал на этапе Кубка мира, то Захаров по праву считается одним из признанных лидеров в масс-стартах. Что неудивительно, ведь Руслан перешел в коньки из шорт-трека (где, кстати, является олимпийским чемпионом Игр-2014 в Сочи в эстафете) и прекрасно знаком с контактной борьбой.

Причем именно в олимпийском сезоне Захаров стабильно хорош в данной дисциплине. В общем зачете Кубка мира он уступает только бельгийцу Барту Свингсу. Он был вторым в Томашов-Мазовецком, третьим – в Солт-Лейк-Сити и пятым в Калгари. Кроме того, Руслан завоевал бронзу чемпионата Европы-2022 в Херенвене в январе. Из конкурентов выделим Свингса, который в последние годы очень хорош именно в масс-старте. Барт не только лидирует в Кубке мира-2021/22, он также стал чемпионом Европы-2022 и бронзовым призером чемпионата мира-2021. Действующим чемпионом мира, кстати, является американец Джо Мантия, который, как и еще один сильный мастер масс-стартов Андреа Джованнини, побежит в одном полуфинале с Захаровым.

Елизавета Голубева способна сражаться на равных с лучшими в конькобежном масс-старте Фото © 2022 Getty Images

У женщин в элиту входит Голубева, которая стала третьим призером этапа в Калгари, а в обшем зачете Кубка мира занимает четвертое место позади лидирующей Ивани Блонден из Канады, Франчески Лоллобриджиды из Италии и Гуо Дан из Китая. Кроме того, Блонден является вице чемпионкой мира-2021, а выиграла тот турнир Марейке Груневауд из Нидерландов. Кстати, Груневауд и Блонден попали в один полуфинал с Голубевой, выигравшей еще и бронзу ЧЕ-2021. Там она уступила только Ирен Схаутен из Нидерландов и Груневауд. На нынешней Олимпиаде Схаутен находится в великолепной форме, выиграв золото на дистанциях 3000 м и 5000 м. И вполне способна при удачных для себя раскладах претендовать и на третье золото Игр в Пекине. Кроме того, от команды ROC заявлена Елена Сохрякова, но ее шансы, объективно, не слишком высоки.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

19 февраля, суббота

Мужчины. Женщины. Масс-старт. Начало в 10:00 (полуфиналы) и в 11:30 (финалы) (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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