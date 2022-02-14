Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Командная гонка: что ждать и где смотреть

Конькобежцы ROC на Олимпийских играх в Пекине открыли счет медалей бронзой Ангелины Голиковой на дистанции 500 м, а уже 15 февраля могут пополнить олимпийскую коллекцию сразу в двух дисциплинах. Мужская и женская сборные успешно прошли в полуфиналы командных гонок, которые начнутся в 9.30 по московскому времени, начало финальной части запланировано на 11.22.

Всего в олимпийском турнире участвовало по восемь мужских и женских команд. Четвертьфинальные забеги у женщин прошли 12 февраля, у мужчин – 13 февраля. Причем для команд ROC они были очень важны. По ходу сезона на этапах Кубка мира конькобежцы не особо блистали в этой дисциплине. Так, женская сборная в составе Елизаветы Голубевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной лишь раз пробилась в число призеров, став третьей в Солт-Лейк-Сити. Мужская команда и вовсе ни разу не добралась до топ-3, правда, выступала без одного из своих сильнейших конькобежцев Сергея Трофимова. Сейчас же, само собой, в бой брошены лучшие силы. Как, впрочем, и у конкурентов.

Голубева, Лаленкова и Казелина в четвертьфинале олимпийского турнира начали довольно медленно – в середине они показывали шестое – седьмое промежуточное время, но за счет хороших финишных кругов пробились в квартет сильнейших. Причем опередили китаянок, занявших пятое место, почти на три секунды. Но теперь в полуфинале их ждет Япония с Такаги Михо, Такаги Нана и Сато Айна в составе. Японки показали первое время на четвертьфинальной стадии, опередив на дистанции 2400 м ROC на 4,05 секунды. А это достаточно много. Канада уступила Японии менее четырех десятых и также выглядит фаворитом в своем полуфинале против сборной Нидерландов, лишь на четыре десятых обойдя команду ROC.

Женская конькобежная команда ROC применила на Олимпийских играх в Пекине новую тактику Фото © Getty Images

Впрочем, конькобежки ROC реально оценивают свои силы и не планируют «упираться» в полуфинале, чтобы сохранить силы на бронзовый забег. Отметим, что в четвертьфинале они впервые применили новую тактику прохождения дистанции, которую отрабатывали на сборе в Иркутске – весь забег, без смен, бежала впереди Голубева, а подруги чуть подталкивали ее в спину. Добавим, что в этом составе конькобежки ROC выиграли бронзу чемпионатов мира в 2019 и 2021 годах, а всего в командной гонке сборная стала третьей на пяти из шести последних ЧМ.

У мужчин конькобежцы ROC имеют в активе три бронзы на последних ЧМ подряд. Правда, там постоянно бежал Данила Семериков, который на сей раз в состав не попал. В четвертьфинале выступали Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин (в запасе остался Александр Румянцев). Дистанцию 3200 м они начали неторопливо, с седьмым промежуточным временем на ее трети, но вторую половину прошли мощнее, показав третье время и уступив победителям из Норвегии лишь 1,2 секунды. От соперников по полуфиналу из США их отделило 1,16. Во втором полуфинале встретятся Норвегия и Нидерланды. Причем в мужской команде ROC настроены бороться за золото. По словам Захарова, из четырех команд победить может любая.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

15 февраля, вторник

Мужчины. Женщины. Командные гонки. Полуфиналы. Начало в 9:30. Финалы. Женщины. Начало в 11:22. Мужчины. Начало в 11:41 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

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