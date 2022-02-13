Пекин-2022 | Конькобежный спорт: Голикова выигрывает бронзу на 500 м

Ангелина Голикова принесла команде ROC первую медаль на Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте. Конечно, действующая чемпионка мира наверняка рассчитывала на золото, но и бронзу в 17 сотых от чемпионки Эрин Джексон из США и девяти сотых от серебряного призера Такаги Михо из Японии можно расценить как успех.

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