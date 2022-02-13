Пекин-2022 | Конькобежный спорт: Голикова выигрывает бронзу на 500 м
Чемпионка мира Ангелина Голикова принесла команде ROC первую медаль в конькобежном спорте на Олимпийских играх-2022
Фото © Richard Heathcote/Getty Images
Ангелина Голикова принесла команде ROC первую медаль на Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте. Конечно, действующая чемпионка мира наверняка рассчитывала на золото, но и бронзу в 17 сотых от чемпионки Эрин Джексон из США и девяти сотых от серебряного призера Такаги Михо из Японии можно расценить как успех.
Новость дополняется