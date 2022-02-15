Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Канада завоевала золото в командной эстафете, команда ROC боролась за бронзу

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялась командная эстафета у женщин в конькобежном спорте. Золото завоевала команда Канады, серебро у Японии. В красивом противостоянии Нидерланды добыли бронзу, у команды ROC — четвертое место.

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