Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Канада завоевала золото в командной эстафете, команда ROC боролась за бронзу

Завершилась командная эстафета у женщин в конькобежном спорте. Золото завоевала Канада, серебро у Японии, бронза за Нидерландами

Автор: Вадим Шереметьев
Конькобежный спорт
Фото © Richard Heathcote/Getty Images

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялась командная эстафета у женщин в конькобежном спорте. Золото завоевала команда Канады, серебро у Японии. В красивом противостоянии Нидерланды добыли бронзу, у команды ROC — четвертое место.

Новость обновляется...

Еще

КОНЬКОБЕЖЦЫ СТАРТУЮТ ЗДЕСЬ!

Получайте новости конькобежного спорта, видео, обзоры зимней Олимпиады и многое другое.
Присоединиться бесплатно Присоединиться бесплатно