Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Канада завоевала золото в командной эстафете, команда ROC боролась за бронзу
Завершилась командная эстафета у женщин в конькобежном спорте. Золото завоевала Канада, серебро у Японии, бронза за Нидерландами
Автор: Вадим Шереметьев
Фото © Richard Heathcote/Getty Images
На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялась командная эстафета у женщин в конькобежном спорте. Золото завоевала команда Канады, серебро у Японии. В красивом противостоянии Нидерланды добыли бронзу, у команды ROC — четвертое место.
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