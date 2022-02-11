Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Нильс ван дер Пул берет второе золото с мировым рекордом

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 10 000 м. Чемпионом с мировым рекордом стал нидерландский спортсмен Нильс ван дер Пул, взявший свое второе золото на этих Играх. Первое он оформил на дистанции 5000 м.

Второе место у Патрика Реста из Нидерландов, а бронзовым призером стал Давиде Джиотто из Италии. Александр Румянцев из команды ROC на пятом месте.

Всего пять дней назад ван дер Пул в блестящем стиле установил новый мировой рекорд на дистанции 5000 м. Тогда он подарил первый незабываемый момент Игр со своим участием.

Кто бы мог подумать, что следующий окажется, быть может, еще ярче? Шведский спортсмен прежде всего боролся с самим собой и... победил. Он побил собственный мировой рекорд, установленный в феврале 2021 года.

Нидерландец Патрик Руст вновь, как и на дистанции 5000 м, стал вторым. Третий результат дня и бронзовая медаль достались итальянскому конькобежцу Давиде Джиотто.

Интересно, что до ван дер Пула в далеком 1988 году швед Томас Густафсон тоже сделал золотой дубль на Олимпиаде в Калгари на дистанциях 5000 м и 10000 м. 34 года у Швеции не было побед в этих дисциплинах — и вот триумфальное повторение, благодаря которому ван дер Пул вписал свое имя в спортивную историю.

Для болельщиков команды ROC особый интерес представляла четвертая пара, в которой бежал Александр Румянцев. В напарники и соперники ему достался титулованный Йоррит Бергсма из Нидерландов. Хорошая партия, ведь именно Бергсма на чемпионате мира 2021 года в Херенвене был главным соперником ван дер Пула, хоть и уступил ему 13 секунд.

Оба спортсмена прошли дистнацию достаточно ровно и заняли в итоге четвертое и пятое места. До медалей немного не хватило.

12 февраля у мужчин пройдут соревнования на дистанции 500 м, начало в 11.53.