Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. В концовке сборная ROC уступила олимпийским чемпионкам

На женском турнире по керлингу на Олимпийских играх в Пекине подходит к концу предварительный раунд. Сборная ROC, уже потерявшая шансы на выход в плей-офф, сегодня уступила команде Швеции – 5:8.

Для команды скипа Анны Хассельборг – олимпийских чемпионок Пхенчхана-2018 – этот матч имел турнирное значение, так как именно в нем сборная Швеции могла обеспечить себе место в медальном раунде. Тем не менее, дебют матча остался за командой Алины Ковалевой: она взяла два камня в первом энде со своим последним броском, затем «украла» один камень во втором – 3:0. Но шведки постепенно перехватили инициативу в игре, и к началу заключительного десятого энда команда Хассельборг уже вела – 6:5. Правда, последний бросок в нем оставался за спортсменками ROC, что делало общую ситуацию в матче совершенно непредсказуемой.

Уже в начале решающего игрового отрезка грубо ошиблась шведка София Мабергс, и это создало для команды ROC вполне реальную перспективу сыграть на «плюс два» и выиграть матч. Однако следующим же броском еще более досадную ошибку совершила «первый номер» сборной ROC Екатерина Кузьмина, которая не смогла попасть по камню соперниц и в итоге просто пробросила свой мимо «дома». Как известно, «хорошо ошибается тот, кто ошибается предпоследним» - и в итоге чаша весов в энде все больше стала склоняться в сторону сборной Швеции. Перед бросками скипа сборной ROC Алины Ковалевой о том, чтобы победно закончить матч в « основное время», мечтать уже не приходилось. Но и перевести игру в экстра-энд тоже не удалось. Еще одна неудача – и сборная ROC потерпела уже седьмое свое поражение на олимпийском турнире.

Свой заключительный матч на Олимпиаде команда Алины Ковалевой проведет завтра, 17 февраля, против сборной Великобритании. Начало – в 9:05 по московскому времени.