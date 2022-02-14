Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Сборная ROС - еще без побед и уже без плей-офф

После двух сегодняшних поражений на женском турнире по керлингу Олимпийских игр в Пекине сборная ROC замыкает таблицу предварительного раунда и лишилась даже теоретических шансов попасть в плей-офф. В утренней сессии команда Алины Ковалевой уступила сборной Канады (5:11), а в вечерней – спортсменкам из Дании (5:10).

Игра с командой Канады, скипом которой является олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи Дженннифер Джонс, была последним шансом сборной ROC вступить в борьбу за путевки в плей-офф. После четырех поражений на старте турнира только победы во всех оставшихся играх предварительного раунда могли позволить ей сохранить какие-то надежды. И команда Джонс выглядела как раз тем соперником, с которого вполне можно было начать эту героическую операцию по спасению своей турнирной судьбы – до встречи с командой ROC у канадок при всех их титулах была в Пекине лишь одна победа в четырех матчах.

Однако совершенно не сложилась эта встреча у скипа сборной ROC, которая провела ее с почти катастрофическим показателем в 53 процента точности бросков. В первых двух эндах Алина Ковалева очень неудачно исполнила последние броски, оба раза позволив соперницам «украсть» по два камня. После второй ошибки она даже дала волю эмоциям, произнеся вслух: «Да что ж такое-то?!» Однако и после этого помарки от скипа команды ROC при исполнении своих последних бросков в эндах продолжились. Именно они послужили причиной того, что при благоприятном развитии третьего энда команде Ковалевой не удалось взять больше одного камня, а в четвертом пришлось отдать канадкам еще два. 1:6 незадолго до середины матча – это уже выглядело почти фатальным отставанием, тем более что и внешне спортсменки ROC выглядели явно подавленными. И в итоге дело действительно завершилось очень уверенной победой команды Канады, во второй части матча еще чуть-чуть увеличившей свое преимущество в счете.

Шансы на попадание в медальный раунд уже были потеряны, но даже этот факт психологически не раскрепостил девушек из команды ROC. И второй сегодняшний матч – против датчанок – они также провели, словно продолжая испытывать на себе весь груз своих предыдущих пекинских неудач. Квинт-эссенцией стала ситуация в восьмом энде, к которому команды подошли с равным счетом – 4:4. К моменту, когда им оставалось выполнить по три броска, положение в «доме» выглядело вполне благоприятно для команды ROC. Однако два из трех заключительных бросков ее спортсменок оказались крайне неудачными. Сначала Юлия Портунова не рассчитала силу и просто пробросила камень сквозь весь «дом», и тот вышел из игры. А затем при броске Алина Ковалевой камень нашел какую-то помеху на траектории своего движения и не доехал до намеченной точки. В результате двух этих ошибок датчанки забрали энд с преимуществом в три камня, а затем спокойно довели игру до победы.

После сегодняшнего игрового дня у команды ROC по-прежнему нет побед, и в оставшихся трех матчах олимпийского турнира ей остается сражаться не за путевки в плей-офф, а только за свою репутацию. Лидирует в женском турнире команда Швейцарии, в активе которой 5 побед в 6 матчах. У команд Японии, Швеции и США – по четыре победы.