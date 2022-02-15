Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Команда Ковалевой одержала первую победу

В матче единственной сегодняшней сессии женского турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине сборная ROC выиграла у команды Китая – 11:5. Этой победой команда Алины Ковалевой прервала свою серию неудач на нынешних Играх, ведь до этого она потерпела на турнире шесть поражений подряд.

Начало матча вновь сложилось не очень удачно для спортсменок ROC. Дважды в течение первых четырех эндов они отдавали соперницам по два камня, и в итоге инициативу захватили именно спортсменки Китая. Определяющим стал пятый энд, в котором сами соперницы допустили несколько грубых ошибок, попав в критическую ситуацию. Алине Ковалевой, чтобы завершить энд на «плюс четыре» даже не пришлось исполнять сложный последний бросок – без особого давления, так как в «доме» и так уже стояли «плюс три», скип команды ROC идеально привезла свой камень точно в намеченную точку. Счет стал 6:4 в пользу сборной ROC, и это изменило весь сюжет встречи.

По сути, китаянки после этой неудачи в матч уже не вернулись. В следующем энде со своим последним броском они взяли лишь один камень, затем отдали еще три. А когда в восьмом энде команда Алины Ковалевой смогла еще и «украсть» два камня, сделав счет 11:5, соперницы досрочно признали свое поражение.

До конца предварительного турнира остается еще два дня, но в женском турнире, в отличие от мужского, еще ни одна команда не обеспечила себе место в плей-офф. Возглавляют таблицу после сегодняшних матчей спортсменки Швейцарии, у которых шесть побед и одно поражение.