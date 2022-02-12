Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Что происходит с командой Ковалевой?

Сегодня женская команда ROC по керлингу провела два очередных матча на Олимпийских играх в Пекине. Итог – два поражения: в утренней сессии от команды Республики Корея (5:9), в вечерней – от сборной Японии (5:10). Теперь у команды Алины Ковалевой четыре неудачи в четырех проведенных встречах олимпийского турнира и твердое последнее место в таблице. Она остается единственной сборной на женском турнире, в активе которой еще нет побед.

Такого старта перед началом Олимпиады не мог предположить, наверное, никто. Лицензию на участие в Играх в Пекине команда Ковалевой вообще получила самой первой из всех сборных, а на прошлогоднем чемпионате мира заняла второе место, уступив в финале лишь команде Швейцарии. Однако в Пекине после стартовых неудач во встречах с США и той же Швейцарией у спортсменок команды, похоже, появилась неуверенность в себе, которая стала подводить их в самые ключевые моменты матчей.

В утреннем матче со сборной Республики Корея спортсменки ROC после относительно равного начала позволили соперницам сначала «украсть» один камень при своем последнем броске в четвертом энде, а потом еще два – в следующем. В результате счет стал 6:2 в пользу корейской команды, и положение в матче сразу превратилось в критическое. Совсем не идет игра у скипа сборной ROC Алины Ковалевой, которая на этом олимпийском турнире чередует замечательные сложнейшие броски с откровенно неудачными. В результате, к примеру, средний показатель эффективности ее постановочных бросков в матче с командой Республики Корея составил всего 71 процент (для сравнения: у скипа соперниц – 88 процентов). При таких цифрах ликвидировать отставание от кореянок было просто невозможно.

Радоваться было совершенно нечему. Но беда в том, что вечерняя встреча команды ROC c Японией оказалась для нее еще более неудачной. Опять какой-то отрезок матча сборная ROC играла вполне уверенно и даже имела инициативу. После того, как в четвертом энде удалось «украсть» два камня, счет стал 4:1 в ее пользу. Затем – 5:2 после шести эндов. Но неудачный седьмой энд, в котором спортсменки ROC отдали японкам три камня и позволили тем сравнять счет, словно лег дополнительным грузом на их и без того непростое психологическое состояние. В итоге во всех трех заключительных эндах они имели право последнего броска, но очки при этом набирали соперницы. Совсем расклеилась игра у Алины Ковалевой, которая закончила эту встречу с общим показателем точности бросков всего в 64 процента – показатель, крайне далекий от того, что все привыкли видеть в исполнении скипа команды ROC.

Четыре поражения подряд оставляют команде Ковалевой лишь чисто символические шансы попасть в полуфинал олимпийского турнира, так как этого ей уже не гарантируют даже пять побед во всех оставшихся встречах кругового турнира. Так может быть хоть теперь, когда потеряно практически все, сборной ROC удастся преодолеть свои психологические проблемы и заиграть в тот керлинг, в который она умеет. Причем заиграть не в отдельных эпизодах матчей, а постоянно?