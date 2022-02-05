Пекин-2022 | Керлинг: расписание, результаты, видео

Турнир по керлингу на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Будет разыграно два комплекта медалей – у мужчин и у женщин. Olympics собрал для вас расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий турнира.проходит со 2 по 20 февраля. Будет разыграно три комплекта медалей – в мужском и женском турнирах, а также в соревнованиях смешанных пар. Olympics собрал для вас расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий турнира.

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5 февраля. События дня

Результаты матчей. Смешанные пары

Австралия – Норвегия – 4:10

Швейцария – Швеция – 1:6

Китай – США – 5:7

Чехия – Великобритания – 3:8

Швеция – Канада – 6:2

Австралия – Италия – 3:7

Великобритания – Италия – 5:7

Норвегия – Китай – 9:6

Чехия – Швейцария – 3:11

США – Канада – 2:7

Подробности матчей дня

4 февраля. События дня

Результаты матчей. Смешанные пары

Швеция – Австралия – 7:6

Канада – Швейцария – 7:5

Италия – Норвегия – 11:8

Чехия – Италия – 2:10

Китай – Канада – 6:8

Великобритания – Австралия – 9:8

Швеция – США – 7:8

Подробности матчей дня

3 февраля. События дня

Результаты матчей. Смешанные пары

Австралия – Китай – 5:6

Швеция – Чехия – 7:4

США – Италия – 4:8

Великобритания – Канада – 6:4

Италия – Швейцария – 8:7

США – Норвегия – 6:11

Норвегия – Канада – 6:7

Швейцария – Великобритания – 8:7

Китай – Швеция – 6:7

Чехия – Австралия – 8:2

Подробности матчей дня

2 февраля. События дня

Результаты матчей. Смешанные пары

Швеция – Великобритания – 5:9

Австралия – США – 5:6

Норвегия – Чехия – 6:7

Китай– Швейцария – 7:6

Расписание матчей. Смешанные пары.

Время начала матчей — московское.

6 февраля, суббота

4:05 США – Чехия

4:05 Великобритания – Китай

9:05 Норвегия – Швеция

9:05 Австралия – Швейцария

9:05 Италия – Китай

9:05 Канада – Чехия

15:05 Канада – Австралия

15:05 Италия – Швеция

15:05 Швейцария – США

15:05 Норвегия – Великобритания

7 февраля, понедельник

4:05 Швейцария – Норвегия

4:05 Канада – Италия

4:05 США – Великобритания

4:05 Чехия – Китай

15:05 Полуфинал

15:05 Полуфинал

8 февраля, вторник

9:05 Матч за третье место

15:05 Финал

Расписание матчей. Мужчины.

Время начала матчей — московское.

9 февраля, среда

15:05 Дания – Канада

15:05 США – ROC

15:05 Норвегия – Швейцария

15:05 Китай – Швеция

10 февраля, четверг

9:05 США – Швеция

9:05 Норвегия – Канада

9:05 Китай – ROC

9:05 Великобритания – Италия

11 февраля, пятница

4:05 Швеция – ROC

4:05 Великобритания – США

4:05 Швеция – Италия

4:05 Дания – Китай

15:05 ROC – Дания

15:05 Великобритания – Норвегия

15:05 Канада – Швейцария

12 февраля, суббота

9:05 Италия – Китай

9:05 Канада – Швеция

9:05 Дания – Швейцария

9:05 США – Норвегия

13 февраля, воскресенье

4:05 Норвегия – Швеция

4:05 Китай – Великобритания

4:05 США – Канада

4:05 Италия – ROC

15:05 Великобритания – Дания

15:05 Швейцария – Италия

15:05 Китай – США

14 февраля, понедельник

9:05 Канада – Италия

9:05 Дания – Норвегия

9:05 ROC – Швеция

9:05 Швейцария – Великобритания

15 февраля, вторник

4:05 ROC – Норвегия

4:05 Канада – Китай

4:05 Швейцария – США

4:05 Швеция – Дания

15:05 Швеция – Великобритания

15:05 Италия – США

15:05 Норвегия – Китай

15:05 ROC – Канада

16 февраля, среда

9:05 Китай – Швейцария

9:05 Великобритания – ROC

9:05 Италия – Дания

17 февраля, четверг

4:05 Дания – США

4:05 Швеция – Швейцария

4:05 Канада – Великобритания

4:05 Норвегия – Италия

15:05 Полуфинал

15:05 Полуфинал

18 февраля, пятница

9:05 Матч за третье место

19 февраля, суббота

9:05 Финал

Расписание матчей. Женщины.

Время начала матчей — московское.

10 февраля, четверг

4:05 Великобритания – Швейцария

4:05 Дания – Китай

4:05 Швеция – Япония

4:05 ROC – США

15:05 Канада – Корея

15:05 Швеция – Великобритания

15:05 США – Дания

15:05 Китай – Швейцария

11 февраля, пятница

9:05 США – Китай

9:05 Канада – Япония

9:05 Швейцария – ROC

9:05 Корея – Великобритания

12 февраля, суббота

4:05 Швеция – Канада

4:05 Корея – ROC

4:05 Япония – Дания

15:05 ROC – Япония

15:05 Дания – Швейцария

15:05 Великобритания – США

15:05 Швеция – Китай

13 февраля, воскресенье

9:05 Дания – Великобритания

9:05 США – Швеция

9:05 Корея – Китай

9:05 Швейцария – Канада

14 февраля, понедельник

4:05 Китай – Япония

4:05 Канада – ROC

4:05 США – Корея

15:05 Швейцария – Швеция

15:05 Великобритания – Канада

15:05 Япония – Корея

15:05 Дания – ROC

15 февраля, вторник

9:05 Китай – ROC

9:05 Швеция – Дания

9:05 США – Швейцария

9:05 Великобритания – Япония

16 февраля, среда

4:05 Канада – США

4:05 Швейцария – Корея

4:05 Китай – Великобритания

15:05 Корея – Дания

15:05 Япония – США

15:05 ROC – Швеция

15:05 Канада – Китай

17 февраля, четверг

9:05 Япония – Швейцария

9:05 ROC – Великобритания

9:05 Дания – Канада

9:05 Корея – Швеция

18 февраля, пятница

15:05 Полуфинал

15:05 Полуфинал

19 февраля, суббота

15:05 Матч за третье место

20 февраля, воскресенье

4:05 Финал