Пекин-2022 | Керлинг: расписание, результаты, видео
Олимпийский турнир по керлингу: расписание, результаты, подробности матчей, видеофрагменты
Турнир по керлингу на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Будет разыграно два комплекта медалей – у мужчин и у женщин. Olympics собрал для вас расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий турнира.проходит со 2 по 20 февраля. Будет разыграно три комплекта медалей – в мужском и женском турнирах, а также в соревнованиях смешанных пар. Olympics собрал для вас расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий турнира.
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5 февраля. События дня
Результаты матчей. Смешанные пары
Австралия – Норвегия – 4:10
Швейцария – Швеция – 1:6
Китай – США – 5:7
Чехия – Великобритания – 3:8
Швеция – Канада – 6:2
Австралия – Италия – 3:7
Великобритания – Италия – 5:7
Норвегия – Китай – 9:6
Чехия – Швейцария – 3:11
США – Канада – 2:7
4 февраля. События дня
Результаты матчей. Смешанные пары
Швеция – Австралия – 7:6
Канада – Швейцария – 7:5
Италия – Норвегия – 11:8
Чехия – Италия – 2:10
Китай – Канада – 6:8
Великобритания – Австралия – 9:8
Швеция – США – 7:8
3 февраля. События дня
Результаты матчей. Смешанные пары
Австралия – Китай – 5:6
Швеция – Чехия – 7:4
США – Италия – 4:8
Великобритания – Канада – 6:4
Италия – Швейцария – 8:7
США – Норвегия – 6:11
Норвегия – Канада – 6:7
Швейцария – Великобритания – 8:7
Китай – Швеция – 6:7
Чехия – Австралия – 8:2
2 февраля. События дня
Результаты матчей. Смешанные пары
Швеция – Великобритания – 5:9
Австралия – США – 5:6
Норвегия – Чехия – 6:7
Китай– Швейцария – 7:6
Расписание матчей. Смешанные пары.
Время начала матчей — московское.
6 февраля, суббота
4:05 США – Чехия
4:05 Великобритания – Китай
9:05 Норвегия – Швеция
9:05 Австралия – Швейцария
9:05 Италия – Китай
9:05 Канада – Чехия
15:05 Канада – Австралия
15:05 Италия – Швеция
15:05 Швейцария – США
15:05 Норвегия – Великобритания
7 февраля, понедельник
4:05 Швейцария – Норвегия
4:05 Канада – Италия
4:05 США – Великобритания
4:05 Чехия – Китай
15:05 Полуфинал
15:05 Полуфинал
8 февраля, вторник
9:05 Матч за третье место
15:05 Финал
Расписание матчей. Мужчины.
Время начала матчей — московское.
9 февраля, среда
15:05 Дания – Канада
15:05 США – ROC
15:05 Норвегия – Швейцария
15:05 Китай – Швеция
10 февраля, четверг
9:05 США – Швеция
9:05 Норвегия – Канада
9:05 Китай – ROC
9:05 Великобритания – Италия
11 февраля, пятница
4:05 Швеция – ROC
4:05 Великобритания – США
4:05 Швеция – Италия
4:05 Дания – Китай
15:05 ROC – Дания
15:05 Великобритания – Норвегия
15:05 Канада – Швейцария
12 февраля, суббота
9:05 Италия – Китай
9:05 Канада – Швеция
9:05 Дания – Швейцария
9:05 США – Норвегия
13 февраля, воскресенье
4:05 Норвегия – Швеция
4:05 Китай – Великобритания
4:05 США – Канада
4:05 Италия – ROC
15:05 Великобритания – Дания
15:05 Швейцария – Италия
15:05 Китай – США
14 февраля, понедельник
9:05 Канада – Италия
9:05 Дания – Норвегия
9:05 ROC – Швеция
9:05 Швейцария – Великобритания
15 февраля, вторник
4:05 ROC – Норвегия
4:05 Канада – Китай
4:05 Швейцария – США
4:05 Швеция – Дания
15:05 Швеция – Великобритания
15:05 Италия – США
15:05 Норвегия – Китай
15:05 ROC – Канада
16 февраля, среда
9:05 Китай – Швейцария
9:05 Великобритания – ROC
9:05 Италия – Дания
17 февраля, четверг
4:05 Дания – США
4:05 Швеция – Швейцария
4:05 Канада – Великобритания
4:05 Норвегия – Италия
15:05 Полуфинал
15:05 Полуфинал
18 февраля, пятница
9:05 Матч за третье место
19 февраля, суббота
9:05 Финал
Расписание матчей. Женщины.
Время начала матчей — московское.
10 февраля, четверг
4:05 Великобритания – Швейцария
4:05 Дания – Китай
4:05 Швеция – Япония
4:05 ROC – США
15:05 Канада – Корея
15:05 Швеция – Великобритания
15:05 США – Дания
15:05 Китай – Швейцария
11 февраля, пятница
9:05 США – Китай
9:05 Канада – Япония
9:05 Швейцария – ROC
9:05 Корея – Великобритания
12 февраля, суббота
4:05 Швеция – Канада
4:05 Корея – ROC
4:05 Япония – Дания
15:05 ROC – Япония
15:05 Дания – Швейцария
15:05 Великобритания – США
15:05 Швеция – Китай
13 февраля, воскресенье
9:05 Дания – Великобритания
9:05 США – Швеция
9:05 Корея – Китай
9:05 Швейцария – Канада
14 февраля, понедельник
4:05 Китай – Япония
4:05 Канада – ROC
4:05 США – Корея
15:05 Швейцария – Швеция
15:05 Великобритания – Канада
15:05 Япония – Корея
15:05 Дания – ROC
15 февраля, вторник
9:05 Китай – ROC
9:05 Швеция – Дания
9:05 США – Швейцария
9:05 Великобритания – Япония
16 февраля, среда
4:05 Канада – США
4:05 Швейцария – Корея
4:05 Китай – Великобритания
15:05 Корея – Дания
15:05 Япония – США
15:05 ROC – Швеция
15:05 Канада – Китай
17 февраля, четверг
9:05 Япония – Швейцария
9:05 ROC – Великобритания
9:05 Дания – Канада
9:05 Корея – Швеция
18 февраля, пятница
15:05 Полуфинал
15:05 Полуфинал
19 февраля, суббота
15:05 Матч за третье место
20 февраля, воскресенье
4:05 Финал