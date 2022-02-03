Пекин-2022 | Керлинг. Проигрывают все, кроме итальянцев!

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. В керлинге смешанные команды в круговом турнире 3 февраля провели сразу три сессии, в которых не обошлось без неожиданных и даже сенсационных результатов. В лидеры дабл-микста с двумя победами в двух матчах вышли итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер, которые в таком сочетании еще никогда прежде не выигрывали награды крупных турниров.

Константини и Мозанер еще очень молоды по меркам керлинга. Стефании только 22 года, Амосу – 26 лет. У них даже есть определенные успехи, но порознь – Константини в составе женской сборной Италии становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2017, а Мозанер – двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2018, 2021) среди мужских команд, успевший поиграть и на прошлых Олимпийских играх. Но в Пекин эти итальянские спортсмены прошли отбор как раз в дабл-миксте. На чемпионате мира-2021 они проиграли в четвертьфинале Норвегии и заняли итоговое пятое место.

Тем не менее, в Пекине они не входили в число фаворитов. Но начали турнир впечатляюще. 2 февраля итальянцы не играли, зато 3 февраля выиграли обе встречи, причем у достойных соперников из США (8:4) и Швейцарии (8:7). Против американцев важнейшим стал второй энд, где Стефания и Амос взяли четыре камня. Хотя после шести эндов соперники подобрались (4:5), концовка все же осталась за итальянцами. Что же касается матча против Швейцарии (Жени Перре и Мартин Риос), то в нем итальянцы проигрывали 5:6 после шести эндов, затем вышли вперед, а, в итоге, все завершилось в экстра-энде в их пользу.

Стефания Константини и Амос Мозанер начали олимпийский турнир по керлингу с двух побед Фото © 2022 Getty Images

Из других результатов отметим победу со счетом 6:4 действующих чемпионов мира Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта из Великобритании над Канадой с двукратным олимпийским чемпионом Джоном Моррисом в составе. Британцы имели неплохие шансы выиграть на старте три матча из трех, но довольно неожиданно уступили как раз швейцарцам 7:8 в экстра-энде. Причем в седьмом энде британцы показали великолепный керлинг, взяв три камня и сравняв счет. Но от итогового поражения это их все же не спасло.

Вместе с Китаем, Чехией и Швецией с двумя победами в трех играх британцы делят второе – пятое места после двух дней. Одна победа в двух матчах у Канады, а седьмое – девятое места с одной победой в трех играх у Норвегии, Швейцарии и США. Явным аутсайдером выглядит пока лишь сборная Австралии, проигравшая все три своих встречи на турнире. Завтра соревнования продолжатся еще двумя сессиями. Сенсационные лидеры из Италии постараются продолжить свою победную поступь во встречах с Норвегией и Чехией.

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