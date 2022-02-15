Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Сборной ROС предстоит решающая битва за плей-офф

В двух сегодняшних сессиях мужского турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине сборная ROC провела два очень разных матча. В утренней встрече с Норвегией она, совершив несколько грубых ошибок, потеряла шансы на победу еще в первой половине игры. А спустя несколько часов команда Сергея Глухова в драматичной борьбе с канадцами одержала победу в экстра-энде, сохранив тем самым шансы на попадание в плей-офф.

В начале игры против норвежцев совсем ничего не получалось у скипа команды ROC. Грубая ошибка Глухова при исполнении своего заключительного броска в первом энде позволила норвежцам сыграть на «плюс три». А в четвертом энде со своим последним броском неточности скипа ROC позволили норвежцам «украсть» сразу четыре камня. 8:1 в пользу скандинавской команды – и борьба в матче была закончена, фактически не начавшись. Уступив со счетом 5:12, команда Глухова поставила себя в критическое положение. Теперь для того, чтобы сохранить надежды на попадание в медальный раунд, ей нужно было выигрывать оба оставшихся матча кругового турнира. А ведь играть предстояло с очень сильными сборными Канады и Великобритании.

- Причина нашего поражения - в том, что мы не разобрались со льдом, не поняли, как сегодня ходят камни. Из-за этого и случились фатальные ошибки в первом и в четвертом эндах, которые решили ход игры. С такими сильными соперниками после этого бороться уже невозможно. Хотя мы и пытались это делать до последних камней. Именно мои ошибки в чтении льда решили ход игры. Если попадали в «вес» – не попадали в линию, попадали в линию – не попадали в «вес». Но мы все равно будем стараться мыслить позитивно. Если сейчас опустим нос, то точно ничего не получится, - сказал после игры с Норвегией Сергей Глухов в интервью «Матч ТВ».

Обещание не вешать нос он сдержал. В вечерней встрече с Канадой сборная ROC выглядела уже совершенно иначе. В этой игре уже не было никаких эндов с крупными счетами, а вплоть до восьмого командам и вовсе ни разу не удалось взять больше одного камня. В девятом энде команде ROC, наконец, удалось реализовать преимущество своего последнего броска и сыграть на «плюс два». Однако неточность в концовке десятого – и канадцы ответили тем же, переведя игру в экстра-энд – 6:6.

В решающей партии чувствовалось огромное напряжение, и помарки допускали игроки обеих команд. И к последнему в матче броску Сергея Глухова в «доме» сложилась довольно сложная ситуация, требовавшая от скипа команды ROC предельной точности. Все зависело от одного броска: будет Сергей точен – команда продолжает бороться за место в плей-офф, дрогнет – можно уже готовиться к отъезду с Олимпиады. И в этой ситуации скип сборной ROC исполнил практически идеальный постановочный бросок, принеся своей команде победу – 7:6.

Теперь турнирная судьба спортсменов ROC зависит от завтрашнего матча против сборной Великобритании, скипом который является титулованный Брюс Моуэт. Эта команда одержала пока на олимпийском турнире шесть побед при одном-единственном поражении. При этом она уже обеспечила себе место в плей-офф, что отчасти может сказаться на мотивации британцев в завтрашней игре. Хотя очень уж уповать на это не стоит, и задачу выхода в медальный раунд Сергею Глухову и партнерам надо будет решать самостоятельно. Начало матча ROC – Великобритания – 16 февраля в 9:05 по московскому времени.