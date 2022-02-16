Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Поражение от Великобритании лишило команду Глухова надежд на плей-офф

Единственный сегодняшний матч мужской команды ROC на турнире по керлингу на Олимпийских играх в Пекине был для нее определяющим. Только победа над очень сильной сборной Великобритании могла позволить команде Сергея Глухова попасть в четверку полуфиналистов. Не получилось: поражение 6:8 – и сборная ROC потеряла шансы на медали.

До встречи с командой Глухова британцы имели на турнире 6 побед при единственном поражении, а их скип Брюс Моуэт по статистике лидировал среди всех игроков на своей позиции – средняя точность его бросков по ходу олимпийского турнира превышала 89 процентов. При этом сборная Великобритании заранее квалифицировалась в медальный раунд и поэтому в матче с командой ROC не испытывала никакого психологического давления.

Началась решающая для команды Глухова встреча крайне неудачно – в первом же энде британцы при своем последнем броске смогли взять три камня. И нельзя сказать, что это стало следствием каких-то грубых ошибок игроков команды ROC, просто в сложной борьбе спортсмены сборной Великобритании действовали почти безошибочно, а небольшие помарки соперников позволили им получить такой внушительный результат. И эти «минус три» команды Глухова в дебюте матча оказали влияние на весь ход игры. Еще более осложнилась для нее ситуация, когда в четвертом энде – и опять благодаря своей отличной игре, а не ошибкам соперников – британцы смогли «украсть» один камень. Единственную ошибку в этом энде совершил Хэмми Макмиллан, когда он, совершая первый бросок в партии, случайно сделал его камнем цвета соперников. «Вообще нам сегодня действительно не помешала бы ваша помощь», - пошутил кто-то из игроков ROC. Но в итоге камень на той точке, где он остановился, заменили на «правильный». Однако шутки шутками, а ситуация в матче после этого энда стала для команды ROC критической – 1:5.

Команда Глухова сопротивлялась до конца. Дважды ей удавалось в эндах со своим «хаммером» взять по два камня, но этого уже не хватило, чтобы наверстать упущенное в начале игры. Итоговая победа сборной Великобритании поставила крест на надеждах сборной ROC повторить успех прошлогоднего чемпионата мира и пробиться в четверку сильнейших.

- Если оценивать наше выступление, то это четыре из девяти. Именно столько матчей мы здесь выиграли. Отматывая события назад, сожалений по итогам Олимпиады мало. Да, были шансы выступить лучше, были проигранные встречи, в которых мы могли добиться побед. Но уверен, что команда получила большой и важный опыт. А еще - многие смотрели керлинг, кто-то заинтересовался этим видом спорта, это тоже важно. Хочу поблагодарить всех за поддержку, - сказал Сергей Глухов в интервью «Матч ТВ» по окончании матча со сборной Великобритании.

Завтра на мужском турнире - заключительная сессия предварительного раунда (команда ROC участия в ней не принимает). А уже в 15:05 по московскому времени начнутся полуфиналы.