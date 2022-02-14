Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Команда Глухова не смогла остановить чемпионов мира

На мужском турнире по керлингу на Олимпийских играх в Пекине сегодня прошла очередная игровая сессия. Команда ROC во главе со скипом Сергеем Глуховым в очень упорной борьбе уступила вице-чемпионам Олимпиады-2018 в Пхенчхане – сборной Швеции, которая выиграла три последних чемпионата мира, а на Играх в Пекине продолжает выступать без поражений. Счет матча – 7:5 в пользу звездной шведской команды.

Накануне игры случилось приятное событие в жизни скипа команды ROC – у Сергея Глухова родился сын. Поэтому вполне естественно, что на матч со Швецией сегодня и он, и его партнеры выходили в приподнятом настроении. И игра у команды ROC действительно получилась – на протяжении всего матча они боролись с лидерами олимпийского турнира практически на равных.

В дебюте матча не слишком пошла игра у «первого номера» сборной Швеции Кристофера Сундгрена. Несколько его грубых ошибок привели к тому, что в стартовых эндах инициатива принадлежала команде ROC. Однако извлечь из нее дивиденды в виде набранных очков команде Глухова не удалось – в концовках эндов скандинавов выручали броски их великолепного скипа Никласа Эдина. А ближе к середине игры и партнеры Эдина вышли на привычный уровень своей игры. Забегая вперед, скажем, что по итогам всего матча у второго номера команды Швеции Расмуса Враны – 95 процентов точности выполнения бросков, у вице-скипа Оскара Эрикссона – 94 процента, то есть эту встречу они провели практически идеально. В результате шведам удалось не только забрать два камня в четвертом энде, но и «украсть» один в пятом – 4:1 к перерыву в пользу скандинавской команды.

Сборная ROC даже на фоне почти безошибочной игры соперников смотрелась вполне достойно. В очень сложной борьбе, которая завязалась в шестом энде, отличные броски удались и Дмитрию Миронову, и Евгению Климову, и Сергею Глухову. В какой-то момент у шведов был даже риск сыграть энд на «минус три», но их вновь выручил скип – первым из двух своих бросков Эдин резко улучшил для своей команды опасное для нее положение в «доме». Но напряжение сохранялось, и это вынудило скипа шведов вторым броском пойти на очень сложный вариант, и он допустил при этом практически первую в матче грубую ошибку. После этого Глухов последним камнем в партии спокойно оформил «плюс два» для команды ROC, и разрыв а счете сократился до минимума – 3:4.

В следующем энде вновь пошла очень сложная игра, в которой обе команды почти каждым броском ставили перед соперниками новые задачи. Но тут уже исправился Эдин, который концовку этого игрового отрезка провел просто безукоризненно. Теперь уже шведы взяли два камня и восстановили свой перевес.

До конца встречи оставалось всего три энда, и это стало накладывать отпечаток на действия команд. В восьмом Швеция не стала рисковать и смирилась с проигрышем в два камня, понимая, что это сохраняет за ней инициативу в игре. В девятом Никлас Эдин и его партнеры уверенно сыграли на «обнуление», сохранив за собой право последнего броска на заключительный энд. А в нем, к сожалению, грубо ошибся первый номер сборной ROC Антон Калалб, который не смог довезти свой камень до игровой зоны, после чего его команду могла спасти только какая-то очевидная неудача шведов. Но рассчитывать на подобное в матче с этой командой явно не приходилось.

После сегодняшней игровой сессии команда Никласа Эдина уже фактически обеспечила себе одну из четырех путевок в медальный раунд. Очень близка к этому и сборная Великобритании Брюса Моуэта, у которой пока 5 побед при одном поражении. Сборная ROC имеет три победы и три поражения, продолжая оставаться в числе претендентов на место в плей-офф.