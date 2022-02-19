Пекин-2022 | Иван Якимушкин: «Большунов выиграл бы и 30, и 50, и 70 километров»

Лыжник ROC Иван Якимушкин выирал серебряную медаль в сокращенном до 30 километров масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. В общении с журналистами спортсмен признался, что особо ни на что не рассчитывал в этой гонке, и пошутил на тему превосходства Александра Большунова.

— Насколько приятно занять второе место в такой гонке?

— Для меня это была очень важная гонка, потому что после Тур де Ски перед подготовкой к Олимпиаде я болел. Классика у меня не сложилась, я был расстроен, не знал, как все дальше сложится. На эту гонку я больше надеялся как на проработку перед этапами Кубка мира. Понимал, что у меня хорошие позиции и надо хотя бы там показать результат. То, что сегодня получилось здесь, очень важно для меня. Это моя первая Олимпиада, и я очень рад, что все-таки вернусь домой с медалью.

— Как вам бежалось в столь непростых погодных условиях?

— Условия были действительно сложные, но тем эта гонка и была интересна. Тут нужно было было найти середину, чтобы не уставать и в то же время не проваливаться. В задних рядах было тяжело, все пытались выйти чуть поближе к лидерам. Приходилось сохранять ту позицию, которая комфортна, чтобы не тратить силы и экономиться до финиша.

— Как вы могли бы прокомментировать сокращение дистанции до 30 километров?

— В любом случае это было единогласное решение всех команд — сократить дистанцию в связи с погодными условиями, чтобы спортсмены не обморозились и не было каких-то серьезных заболеваний после гонки. Считаю, что это правильное решение. Не знаю, как для Сани, — может, он хотел бежать именно «полтинник». Но, мне кажется, ни для кого не секрет, что он выиграл бы и 30, и 50, и 70 километров, если бы мы поехали еще дальше. Просто отрыв был бы еще больше, и нам пришлось бы доставлять ему дискомфорт: ждать на финише нас, мерзнуть…

— Сами не замерзли во время гонки?

— Я по ходу гонки даже, мне кажется, немного вспотел, а не замерз. В любом случае все приехали на финиш, не было больших схождений с трассы — это показало, что жюри приняло правильное решение.

— Насколько приятно делить подиум с товарищем по команде?

— Да Александр просто не сходит с пьедестала! Он действительно показывает более высокий уровень, задает темп, который ему комфортен, и пелотон сыпется… Большунов действительно самый сильный сейчас, и это продолжается уже на протяжении двух-трех лет.