Пекин-2022 | Иван Федотов: «Ребята не давали мне скучать»

Сборная ROC превзошла датчан (2:0) во втором матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После игры голкипер Иван Федотов пообещал, что в следующем матче его команда будет намного лучше играть в атаке.

- У вас снова «сухарь». Что думаете о прошедшем матче?

- Очень приятно, что снова «сухарь». Все самое важное еще впереди — матчи, которые покажут, кто во что горазд. Неважно, 1:0, 2:0 или 5:4. Главное — это победа. Хороший матч, бросков было не так много, как со швейцарцами, но я все равно старался держать себя в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре. Спасибо ребятам. Пашка хороший гол забил — очень нужный, трудовой. У нас пока не совсем комбинационный хоккей получается. Но еще все впереди, ребята у нас мастеровитые, могут исполнять, они играют лидирующие роли у себя в клубах. Думаю, в следующем матче мы будем намного лучше уже играть в атаке.

- Почему сборная играет так скучно?

- Понятно, что сейчас нет обилия голов. Болельщики ждут от нас 5:0, 10:0… Но это Олимпиада, здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей на каждом сантиметре, в каждом углу. Не всегда получаются какие-то обводки или комбинации. Ребята стараются, может, где-то эмоции мешают. Нужно отпустить ситуацию, сыграть похладнокровнее. Они могут исполнять, забивать, все будет нормально.

- В одном из эпизодов вы отбили шайбу шлемом.

- Да, был моментик: неудобный бросок, но сыграл шлемом, отбил шайбу.

- Был и выход «1 в 0»…

- Да, ребята не давали мне скучать. Ничего страшного, тем интереснее. Продолжаем свой путь. Все самое интересное и для нас, и для болельщиков впереди.