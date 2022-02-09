Пекин-2022 | Иван Федотов: «Победа важнее, чем сухой матч»

Команда ROC обыграла команду Швейцарии (1:0) в первом матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После игры голкипер команды Иван Федотов поделился с журналистами эмоциями от дебюта и призвал просто играть в свой хоккей.

Крайне редко такое бывает: дебютный матч на Олимпиаде — и сразу «сухарь»!

Это благодаря воротам, каркасу, сегодня они решили сделать мне подарок, как и команда. Хороший матч, приятно, что сыграли «на ноль». Но главное, чтобы в итоге была победа на табло, — это важнее, чем «сухарь».

Много говорят о том, что чувствуется особый олимпийский дух и настроение. Что значат для вас эти соревнования?

Пока было больше подготовки, ожидания, когда пройдет время и наступит первая игра. А сейчас это тот же хоккей, те же игроки, те же комбинации. Просто не надо придавать лишнего значения, чтобы было давление. Надо играть в свой хоккей, получать удовольствие. Непонятно, когда в следующий раз будет такой момент. Играем на результат, на команду, сплоченно.