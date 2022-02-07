Пекин-2022 | Ирина Аввакумова: «Мы написали историю, теперь ее уже никто не сотрет»
Серебряные медалисты Пекина не могли подобрать слов, чтобы выразить впечатления от своего достижения
Сборная ROC (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) выиграла серебряные медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине. Пока Ирма была на допинг-контроле, своими эмоциями с журналистами поделились все остальные спортсмены.
- Что вы чувствуете, завоевав серебряные медали?
Ирина Аввакумова: Сегодня вся команда выступила хорошо. Каждый исполнил свой лучший прыжок. И этот результат — закономерность. Он должен был случиться рано или поздно, потому что, когда ты делаешь какую-то работу, она не может остаться незамеченной. Я хочу сказать спасибо команде — без вас не было бы у меня серебряной олимпийской медали!
Евгений Климов: Согласен с Ириной. Хочу поблагодарить команду всю полностью за такие хорошие прыжки, которые они сделали сегодня. В предыдущие дни что женская наша сборная, что мужская — все мы были в топ-10. Мы эту медаль очень желали и мы ее заслужили. Начиная от сервисменов команды и всех, кто работал на благо этого результата, помимо спортсменов, — это и доктор, и тренеры, и все, кто с нами тут находится, и даже не только тут. Спасибо.
Данил Садреев: Хочу выразить большую благодарность тренерскому штабу, техническому штабу и нашей команде, которая заняла второе место на Олимпиаде. Эмоций много. Все сделали хорошие прыжки, мы очень довольны, да и вся страна довольна этим результатом.
- Что эта медаль значит для вас?
Ирина Аввакумова: Мы написали историю, теперь ее уже никто не сотрет. Это настолько важно, что я не знаю, какие слова правильно подобрать. Это огромный шаг для всей федерации, для прыжков на лыжах с трамплина в стране.
Евгений Климов: Это огромная честь — быть на подиуме Олимпийских игр. Если честно, я еще не успел подумать, что это для меня значит, но это очень круто для всех наших болельщиков, которых пока не такое большое количество, как у других видов спорта — например, в лыжных гонках и еще в некоторых. Надеюсь, что с этого момента у нас будет намного больше болельщиков. Мы все для этого делаем. Мы очень рады.
Данил Садреев: Вообще Олимпийские игры — это и есть праздник. Сегодня этот праздник был двойным для нас. Я очень рад.
- Евгений, могли ли вы ожидать, что получится добиться такого результата, когда ехали на Олимпиаду?
Евгений Климов: Я был очень собран, сосредоточен, ждал хорошего выступления и надеялся на него. Насколько оно будет хорошим, я еще не знал, но я к этому готовился. Сейчас я очень счастлив, что мои ожидания подтвердились. Эта медаль значит для меня очень многое. Особенно потому, что она произошла в командном старте.