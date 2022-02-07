Пекин-2022 | Ирина Аввакумова: «Мы написали историю, теперь ее уже никто не сотрет»

Сборная ROC (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) выиграла серебряные медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине. Пока Ирма была на допинг-контроле, своими эмоциями с журналистами поделились все остальные спортсмены.

- Что вы чувствуете, завоевав серебряные медали?

Ирина Аввакумова: Сегодня вся команда выступила хорошо. Каждый исполнил свой лучший прыжок. И этот результат — закономерность. Он должен был случиться рано или поздно, потому что, когда ты делаешь какую-то работу, она не может остаться незамеченной. Я хочу сказать спасибо команде — без вас не было бы у меня серебряной олимпийской медали!

Евгений Климов: Согласен с Ириной. Хочу поблагодарить команду всю полностью за такие хорошие прыжки, которые они сделали сегодня. В предыдущие дни что женская наша сборная, что мужская — все мы были в топ-10. Мы эту медаль очень желали и мы ее заслужили. Начиная от сервисменов команды и всех, кто работал на благо этого результата, помимо спортсменов, — это и доктор, и тренеры, и все, кто с нами тут находится, и даже не только тут. Спасибо.

Данил Садреев: Хочу выразить большую благодарность тренерскому штабу, техническому штабу и нашей команде, которая заняла второе место на Олимпиаде. Эмоций много. Все сделали хорошие прыжки, мы очень довольны, да и вся страна довольна этим результатом.

Прыжки на подиуме после "серебряных" прыжков с трамплина

- Что эта медаль значит для вас?

Ирина Аввакумова: Мы написали историю, теперь ее уже никто не сотрет. Это настолько важно, что я не знаю, какие слова правильно подобрать. Это огромный шаг для всей федерации, для прыжков на лыжах с трамплина в стране.

Евгений Климов: Это огромная честь — быть на подиуме Олимпийских игр. Если честно, я еще не успел подумать, что это для меня значит, но это очень круто для всех наших болельщиков, которых пока не такое большое количество, как у других видов спорта — например, в лыжных гонках и еще в некоторых. Надеюсь, что с этого момента у нас будет намного больше болельщиков. Мы все для этого делаем. Мы очень рады.

Данил Садреев: Вообще Олимпийские игры — это и есть праздник. Сегодня этот праздник был двойным для нас. Я очень рад.

- Евгений, могли ли вы ожидать, что получится добиться такого результата, когда ехали на Олимпиаду?

Евгений Климов: Я был очень собран, сосредоточен, ждал хорошего выступления и надеялся на него. Насколько оно будет хорошим, я еще не знал, но я к этому готовился. Сейчас я очень счастлив, что мои ожидания подтвердились. Эта медаль значит для меня очень многое. Особенно потому, что она произошла в командном старте.