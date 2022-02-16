Пекин-2022 | Илья Буров: «Счастлив, что смог снова выиграть медаль»

Фристайлист ROC Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. После завершения соревнований спортсмен порадовался еще одной медали в активе.

— Что испытываете, вновь оказавшись на подиуме после бронзы, завоеванной на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане?

— Я так счастлив, что смог снова выиграть медаль — еще одну бронзу спустя четыре года! Это так приятно.

— Почему вы все-таки выбрали последний прыжок меньшей сложности?

— Я использовал этот прыжок во второй квалификационной попытке, поэтому не пошел на сложность 5.0.

— Ваш брат не смог выйти в финал. Думали ли вы о нем, когда соревновались сами? Сказалось ли как-то его отсутствие среди претендентов на медали на вашем выступлении?

— Да, очень жаль, что он не прошел в финальную часть. Сегодня я видел его на трибуне болельщиков, он меня поддерживал. И, да, я хотел показать достойный результат с мыслями о брате.

— Пришлось ли вам по душе место проведения соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине?

— Классная трасса, очень хорошо подготовленная, все очень понравилось. Щиты от ветра очень помогали. Очень доволен всем, организация прекрасная.