Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Полуфиналы. Канадки переписывают книгу олимпийских рекордов 

В понедельник в женском турнире по хоккею на Олимпийских играх в Пекине прошли полуфинальные матчи.

Золото вновь разыграют главные фавориты Игр – Канада и США. Канадки в первой игре дня разгромили Швейцарию 10:3, а американки обыграли Финляндию 4:1.

Женский хоккей в программу Олимпиад входит с 1998 года, за это время первое место в шести случаях из пяти разыгрывали только две команды – США и Канада. Только на Играх-2006 в Турине привычную картину немного изменили шведки, сумевшие в полуфинале обыграть американок и взявшие, в итоге, серебро.

Пекинский турнир так же прошел при полном доминировании представительниц Нового Света. Без особых усилий они разгромили всех своих соперниц в групповом турнире и четвертьфинале.

Особенно покуражились канадки. На пути к полуфиналу они «разбили» швейцарок (12:1), финнок (11:1), команду ROC (6:1), шведок (11:0), ограничившись скромной победой над американками (4:2).

Продолжение голевой феерии у Канады последовало в полуфинале, где вновь их ждала встреча со сборной Швейцарии. Хоккеистки Альпийской республики, показывают в Пекине свой лучший хоккей с Олимпиады 2014 года, когда они первый и последний раз в истории взяли бронзовую медаль на главном событии четырехлетия.

Начав турнир не очень убедительно, с трех поражений, швейцарки собрались и выиграли два принципиальных матча – у лучшей команды Европы Финляндии (3:2) и у сборной ROC 4:2 в четвертьфинале.

Но на встречу с лидером мирового хоккея сил у них уже не хватило. Провал случился ы отрезок с седьмой по десятую минуту первого периода, за это время в ворота Андреа Брендли влетело пять шайб.

Еще никто не забивал в истории олимпийских турниров за четыре минут пять голов. Наставник швейцарцев Колин Мюллер взял тайм-аут и сменил вратаря (вышла Саския Маурер).

"У нас случился блэк-аут на четыре минуты, – объяснил Мюллер в интервью сайту tsn.са после завершения матча. – Нельзя Канаде давать преимущество в пять шайб. Ведь они похожи на акул, которые чуют кровь в отрытом море".

На время швейцаркам удалось перекрыть дорогу с односторонним движением, и даже отыграть две шайбы. Но дальше Канада опять включилась на полную, и до финальной сирены отличилась еще пять раз. Дублем отметилась Мари-Филип Пулен.

Всего у канадок после пяти матчей на счету уже 54 гола – новый олимпийский рекорд результативности. А впереди еще встреча за золотые медали.

Во втором полуфинале, где встречалась Финляндия и США, борьба ожидалась более напряженная. Финская сборная, до сих пор, единственная из европейских, сумевшая обыграть Канаду в официальных играх. Случилось это относительно недавно, на чемпионате мира-2019, да, и американок финские хоккеисты тогда почти обыграли в финале. В овертайме, при счете 4:4 забросили "победную" шайбу, которую отменили уже после апелляции соперниц.

Впрочем, на турнире в Пекине команда Суоми выглядела не очень стабильно, проиграв, кроме фаворитов еще и Швейцарии. Зато в последних матчах прибавила, обыграв ROC и Японию с общим счетом 12:1.

Что команды способны бороться на равных показал первый период, который завершился нулевой ничьей. Выйти вперед хоккеистки США смогли лишь после перерыва – на 24-й минуте большинство реализовала Кайла Бранс. А в концовке двадцатиминутки Хилари Найт увеличила преимущество своей команды до двух голов.

В третьем периоде финки активизировались, и, сняв вратаря, даже сумели один раз поразить ворота Алекс Каваллини. Но пропустили две шайбы (одну в пустые ворота) и уступили, как и на групповом этапе с разницей в три шайбы – 1:4.

Финал состоится в четверг, 17 февраля. Матч за третье место на день раньше, 16 февраля.

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