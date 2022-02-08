Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Финляндия отправила команду ROC на повторную встречу со Швейцарией

В заключительном матче женского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине сборная ROC проиграла Финляндии 0:5 и встретится в четвертьфинале со Швейцарией.

Перед последним игровым днем группового турнира, таблица в группе А окончательно запуталась. Все карты спутала сборная Финляндии, неожиданно уступившая вечером в понедельник швейцаркам 2:3. Таким образом, все зависело именно от очной встречи команды ROC с финками. Любая победа, и даже поражение с разницей меньше, чем в одну шайбу, выводили подопечных Евгении Бобарико в четвертьфинал на Японию, занявшую первое место в группе В.

В противном случае, хоккеистов ROC ждала повторная встреча со Швейцарией. Соперницы уже встречались на самом старте турнира, и все закончилось для соперниц дружины Бобарико неудачей – 2:5. Впрочем, тренерский штаб перед последней встречей больше беспокоили вести из лазарета. После матча с Канадой, команда потеряла еще одного ведущего игрока – форварда Полину Болгареву, как раз сделавшую хет-трик в игре со швейцарками.

Но были и приятные новости для Бобарико и его помощников – в состав вернулись голкипер Валерия Меркушева и нападающий Людмила Белякова. Правда, даже появление новых игроков позволило набрать только три полноценных звена.

Встреча предсказуемо началась с атак финок. Только вратарь Мария Сорокина и перекладина помешали финкам отличиться уже на самом старте. Но выдержав стартовый натиск, хоккеистки ROC сами начали опасно жалить соперниц на контратаках, неплохие шансы отличиться имели Полина Лучникова и Фануза Кадирова. Поэтому, шайба, заброшенная финками в середине периода, не слишком вытекала из хода игры. Соперницы использовали ошибку в обороне.

После этого команда ROC перехватила инициативу и создала несколько опасных моментов у чужих ворот, но уходила на перерыв уже при счете 0:2 – в концовке периода хоккеистки Суоми реализовали большинство.

Гол в «раздевалку», видимо, оказал негативное влияние на настрой команда ROC и уже в самом начале второй двадцатиминутки они пропустила еще два результативных выпада. В обоих случаях, хоккеистки Суоми были в большинстве. И наказывали за нарушения следовало быстро.

После четвертой шайбы, рокировка произошла в воротах, на этом турнире дебютировала Меркушева. Но и ей недолго пришлось оставаться «сухой», спустя минуту после появления на льду ее «распечатала» Сусанна Тапани. Забить шайбу престижа команда ROC имела шанс в концовке периода, но разыграть лишнего помешала голкипер финской команды Санни Рантала.

В третьем периоде подопечные Бобарико пытались размочить счет, но все атаки упирались в голкипера финнок, которой в последней двадцатиминутке пришлось изрядно попотеть, чтобы записать шут-аут на свой счет.

Таким образом, сборная ROC заняла в своей группе четвертое место и теперь в четвертьфинале вновь встретится со швейцарками. Финки, в качестве «подарка» за победу, получили в соперники Японию. А первое место в группе утром зарезервирвовали хоккеистки Канады, обыгравшие в вечном дерби американок 4:2. Теперь канадки в четвертьфинале встретятся со шведками, которые в последнем матче вырвали победу у датчанок и получили путевку в плей-офф. США ждет матч со сборной Чехии.

Четвертьфиналы женского хоккейного турнира пройдут в пятницу, 11 февраля и субботу, 12 февраля.

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