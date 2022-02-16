Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Финляндия обыграла Швейцарию в матче за бронзу

В матче за бронзовые медали женского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине сборная Финляндии одержала уверенную победу над командой Швейцарии – 4:0. Несмотря на крупный итоговый счет, судьба матча решилась лишь в третьем периоде.

Эти команды уже встречались между собой на нынешней Олимпиаде, и в матче предварительного раунда победа досталась хоккеисткам Швейцарии – 3:2. Однако можно было не сомневаться, что встреча, в которой на кону стояли бронзовые олимпийские медали, пройдет с совершенно иным уровнем напряжения и ответственности. И действительно, поначалу очень чувствовалось стремление хоккеисток обеих команд играть просто и избегать лишнего риска. В середине первого периода сборной Финляндии все же удалось открыть счет – отличилась Вииви Вайникка, однако общий сюжет игры после этого не слишком изменился.

Гораздо активнее заиграла сборная Финляндии после перерыва, добившись впечатляющего игрового перевеса, который выразился в соотношении бросков во второй 20-минутке – 21:3 в пользу хоккеисток Суоми. Но отлично действовавшая вратарь швейцарок Андреа Брандли отразила все эти броски, сохранив свою команду в игре. К началу третьего периода счет по-прежнему был минимальным – 1:0.

Ключевой эпизод матча случился в начале третьего периода. Финская хоккеистка Софи-Анна Сунделин заработала удаление, и у Швейцарии появился шанс изменить ход борьбы. Но вместо этого швейцарки грубо ошиблись на чужой синей линии, и одна из главных звезд хоккейной Финляндии Сюзанна Тапани убежал к воротам Брандли. Точный бросок – и этот гол, пропущенный в большинстве, окончательно деморализовал команду Швейцарии. В концовке матча борьбы уже фактически не было, и финские хоккеистки, начавшие олимпийский турнир с трех поражений подряд, завоевали в итоге бронзовые медали Игр.