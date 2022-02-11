Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. ROC – Швейцария: что ждать и где смотреть 

В женском турнире по хоккею на Олимпийских играх в Пекине настала пора четвертьфиналов. Команда Евгения Бобарико в этой стадии плей-офф встретится со Швейцарией.

Проиграв во вторник, 8 февраля, Финляндии 0:5, хоккеистки ROC опустились на четвертое место в своей группе – финки, имея в активе три очка, по разнице шайб опередили и их, и швейцарок. И в качестве «утешительного приза», Финляндия получила в четвертьфинале в качестве соперниц победителя «слабейшей» группы – Японию.

Командам ROC и Швейцарии (пятое место в группе), исходя из регламента турнира, за выход в полуфинал предстоит провести матч между собой – второй за неделю. На старте Олимпиады их встреча закончилась уверенной победой подопечных Бобарико 5:2.

Хет-трик в этой встрече сделала нападающий Полина Болгарева, чье участие в повторной встрече маловероятно из-за болезни. После матча с Финляндией попала в лазарет и защитник Мария Печникова.

Есть, правда, и приятные известия, вернулись в строй и могут принять участие в игре со Швейцарией лидер команды Ольга Сосина (для нее Олимпиада в Пекине четвертая в карьере) и Екатерина Николаева. Так что проблем с комплектование состава у тренеров не возникнет.

Что же касается Швейцарии, то, сейчас в команде царит позитивная атмосфера. Хоккеистки этой сборной начали турнир с трех поражений, но в последней встрече в группе, сенсационно обыграли третью команду мирового рейтинга – Финляндию.

– Швейцария, как и любая другая команда на этом турнире – очень достойный соперник, – отметил в интервью сайту ФХР главный менеджер сборной ROC Владислав Продан. – Если оставить за скобками Канаду и США, то каждая из оставшихся сборных может обыграть любую – Швейцария может обыграть Финляндию, мы можем обыграть Швейцарию, Чехия может обыграть и финок, и швейцарок. Поэтому, чтобы рассчитывать на успех, необходимо сохранять полную концентрацию и провести правильную подготовку. Цель у нашей команды одна – медали Олимпийских игр.

Кстати, у Швейцарии, хотя она и находится в рейтинге ИИХФ ниже сборной ROC, есть уже в активе медали Олимпийских Игр. В 2014 году в Сочи, как раз на стадии четвертьфинала, они «обидели» хозяек турнира 2:0. А потом в матче за третье место обыграли и шведок.

В субботу у команды ROC есть хорошая возможность поквитаться за неудачу восьмилетней давности.

Прямая трансляция матча ROC – Швейцария на женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 12 февраля в 7:05 на каналах «Матч ТВ», «Матч Игра» и Sportbox.ru

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