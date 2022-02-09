Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Команде ROC хватило одной шайбы, чтобы победить 

В стартовом матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине команда ROC в трудной борьбе обыграла швейцарцев 1:0.

Первый и последний раз команду ROC «новой сборки» «живьем» болельщики видели на Кубке Первого канала в Москве в декабре. Все, что происходило в последние три недели, когда начались сборы, оставалось тайной за семью печатями – в курсе был только Алексей Жамнов и его тренерский штаб.

Поэтому перед первым матчем на олимпийском турнире вопросов было множество. И главный из них — по силам ли команде удержать титул олимпийских чемпионов, завоеванный четыре год назад в Пхенчхане.

Кстати, в нынешнем составе девять игроков, имеющих непосредственное отношение к успеху на Играх в Корее. Опыт — это еще один фактор, который может сыграть за ROC на этом турнире.

Впрочем, реальную силу сборной могла показать только игра со швейцарцами. Эта сборная в Пекине вполне может исполнить роль Германии, теневого лидера, способного вмешаться в борьбу за медали, даже золотые.

Состав сборной России по звеньям Жамнов объявил еще за несколько дней до первой игры, поэтому никаких сенсаций не ждали. Небольшая интрига заключалась только в том, кто займет место в воротах — выбор был сделан в пользу Ивана Федотова, голкипера ЦСКА.

С первых минут встречи началась борьбы за инициативу, обе команды пытались показать, что они способны действовать первым номером и диктовать свою волю на площадке. Но до опасных моментов дело практически не доходило, а с полумоментами вратарями разбирались играючи. Швейцарцам не помогло даже удаление российского защитника Александра Никишина.

Возможно, сказывалось волнение, но конструктивные действия в атаке с обеих сторон были сведены к минимуму.

На Антона Слепышева (справа) записали первую шайбу ROC на олимпийском турнире Фото © geGETTY IMAGES

Впрочем, без забитого гола ROC на перерыв не ушла. Когда не помогают руки, на помощь приходят ноги. Соперника!

За три секунды до сирены на перерыв наброс Антона Слепышева на «пятачок» замкнул коленом форвард швейцарцев Энцо Корви — 1:0.

Забитая шайба явно добавила смелости и уверенности хоккеистам ROC, начало второго периода прошло при их полном доминировании у чужих ворот. Только вратарь Рето Берра спасал свою команду от намечавшегося разгрома.

Федотов смог себя показать, только когда его сборная вновь заработала удаление — на этот раз на скамейку отправился Станислав Галиев — за опасную игру высокоподнятой клюшкой. Один раз вратарю ЦСКА даже пришла на помощь перекладина.

Но когда команды вернулись к равным составам, вновь на первый план выходил вратарь альпийцев. Особенно тяжело пришлось Берре, когда его сборная осталась в меньшинстве.

Концовку периода команда Жамнова провела в обороне, двойной малый штраф за попытку ударить соперника головой получил Слепышев. Но ничего серьезного выжать из солидного преимущества Швейцария не смогла.

А в игре «пять на пять» игроки ROC вновь доминировали в зоне противника. Дважды после индивидуальных проходов Никиты Гусева швейцарцев спасал Берра, после щелчка Никишина — на помощь пришла штанга.

Концовку встречи Швейцария ожидаемо провела в атаке, но из многочисленных наскоков смогли выжать только бросок в штангу пустых ворот. Победа сборной ROC 1:0!

Следующий матч сборная ОКР проведет в пятницу, 11 февраля против датчан.

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