Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Сборная Словакии завоевала историческую бронзу

В матче за третье место мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине сборная Словакии одержала победу над командой Швеции – 4:0. На протяжении всей встречи словацкие хоккеисты выглядели более заряженными на победу, чем шведы, отдавшие накануне слишком много сил и эмоций в полуфинале против команды ROC. Хотя окончательно команда Крэйга Рэмзи склонила чашу весов в свою пользу лишь в самой концовке, когда сборная Швеции сменила вратаря на шестого полевого игрока и пропустила две шайбы.

В играх за бронзу на крупных турнира очень часто многое зависит от того, какая из команд сохранила больше мотивации и настроя после своего поражения в полуфинале. Здесь же к этому добавился еще один фактор. Все-таки разница по времени между двумя проведенными накануне матчами составила девять часов, а по моменту их окончания – и все десять. То есть словацкие хоккеисты имели почти на половину суток больше времени на восстановление, чем соперники, и это определенно сказалось на ходе сегодняшнего матча.

Уже в первом периоде команда Словакии продемонстрировала, что напрасно именно Швецию считали явным фаворитом матча за бронзу. Она нанесла почти вдвое больше бросков по воротам, чем шведы (14 против 8) и в целом смотрелась на льду ничуть не хуже. В нескольких эпизодах шведов выручил лишь голкипер Ларс Юханссон, которому главный тренер Юхан Гарпенлев вновь доверил место в воротах несмотря на огромную нагрузку, полученную накануне.

А в самом начале второго периода сборная Словакии открыла счет, причем сделал это самый обсуждаемый ее игрок на олимпийском турнире – 17-летний Юрай Слафковски, для которого это была уже шестая шайба на нынешних Играх. Такого дебюта на взрослом уровне на крупнейшем турнире в мировом хоккее не было уже давно!

До конца второго периода словаки забросили еще одну шайбу. Самуэль Такач реализовал большинство, причем сделал это в момент, когда до возвращения удаленного Денниса Эверберга на лед оставалось всего семь секунд. Словаки в тот момент уже больше думали не о реализации лишнего, а о том, чтобы не пропустить контратаку, но Такач броском с острого угла застал врасплох Юханссона – шайба от щитков вратаря юркнула в сетку.

Характерно, что, даже уступая в счете 0:2, сборная Швеции не нашла в себе сил на более активные действия. Даже в третьем периоде словаки нанесли больше бросков по воротам, чем шведы, а эпизодами просто контролировали ход игры.

Попытка Юхана Гарпенлева что-то изменить в этом матче, когда он почти за две минуты до сирены заменил Юханссона на полевого игрока, привела лишь к неприятностям. В пустые ворота сборная Словакии провела еще две шайбы, причем первую из них забросил все тот же Слафковски. Теперь у него в активе стало 7 голов, и есть все шансы в 17 лет стать лучшим снайпером Олимпиады. Второй в этом списке – швед Лукас Валльмарк – уже завершил свои выступления на Играх. А у занимающего третью строчку Сакари Маннинена – лишь 4 гола (по иронии судьбы, все их он провел именно в ворота сборной Словакии).

Так команда Словакии добилась исторического достижения, завоевав первые для хоккея своей страны медали Олимпийских игр.