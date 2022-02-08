Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. ROC – Швейцария: что ждать и где смотреть 

Первым соперником команды ROC под руководством Алексея Жамнова на мужском турнире по хоккею на Олимпийских игр в Пекине станет Швейцария.

К началу турнира в состав сборной ROC вернулись все хоккеисты, которые, недавно перенесли болезнь. Последним рейсом из России прибыла пара форвардов Артем Анисимов и Сергей Плотников, которые уже приступили к занятиям на льду. Есть и одна потеря, возвращается в Россию форвард СКА Андрей Кузьменко, получивший микротравму, но он числился только в ближайшем резерве.

Более серьезной проблемой видится отсутствие контрольных матчей. Больше 20 дней, с начала сборов, подопечные Жамнова только тренируются, а по одним «двусторонкам» готовность игроков определить трудно.

Зато появилось время на многочисленные эксперименты в составе. Правда, перепробовав разные сочетания, тренерский штаб вернулся к такому варианту ведущего звена, который казался очевидным сразу: Никита Гусев – Вадим Шипачев – Михаил Григоренко. Остальные тройки нападения в Пекине, скорее всего, будут выглядеть так: Галиев – Семенов – Грицюк, Слепышев – Карнаухов – Воронков, Ткачев – Андронов – Чибисов.

– На самом деле, тяжеловато начинать, потому что не было ни одного товарищеского матча, – отметил в интервью ФХР Жамнов. – Одни тренировки, играли между собой. Конечно, хотелось посмотреть сочетания и проверить против других сборных, но не получилось. Поэтому для нас сейчас очень важен первый матч, чтобы ребята подготовились к нему, и не было сильного волнения.

Игра со Швейцарией, действительно, станет лакмусовой бумажкой, которая позволит определить, насколько велики шансы сборной ROC сохранить титул олимпийских чемпионов, завоеванный в Пхенчхане. Швейцарцы – теневыефавориты турнира. Это единственная сборная, из претендующих на медали в Пекине, не пострадавшая от отказа НХЛ поехать в Китай – практически все лучшие игроки выступают в местной лиге, одной из лучших в Европе.

Швейцарцы уже давно близки к элитной хоккейной шестерке, и четыре года назад остановились в одном буллите от титула чемпиона мира. В нынешней команде практически отсутствуют слабые места, а значительная часть игроков совсем недавно выступали в НХЛ – Диас, Вебер, Мальгин, Андригето, Бертщи, Хоффман – и была там не на последних ролях. А значит роль статистов в Пекине их совсем не устраивает.

Прямая трансляция матча ROC – Швейцария на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 9 февраля в 11:40 на канале «Россия 1».

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