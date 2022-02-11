Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. ROC – Чехия: что ждать и где смотреть 

В субботу, 12 февраля команда Алексея Жамнова на мужском турнире по хоккею на Олимпийских играх в Пекине встречается с Чехией.

Первые две матча хоккеистов ROC оставили неоднозначное впечатление. С одной стороны, стопроцентный результат со Швейцарией и Данией, практически гарантировал первое место в группе и досрочный выход в четвертьфинал. С другой, по содержанию игры к команде возникло много претензий.

Прежде всего, к ее атакующим линиям. Всего одна шайба заброшена в матче со швейцарцами, две – с датчанами. Более, чем скромный результат. Особенно на фоне конкурентов в борьбе за медали. Финляндия, Канада, США блеснули уже на самом старте, сделав из обороны соперников посмешище.

Впрочем, проблемы в атаке у сборной ROC читались еще перед началом турнира. Только форварды одного звена Никита Гусев – Вадим Шипачев – Михаил Григоренко выделялись в КХЛ умением поражать чужие ворота на постоянной основе. Остальные нападающие могли блеснуть в одном-двух матчах, а потом уходили в тень. А класс обычно вытекает из стабильности.

GettyImages-1369889088 Фото © Getty Images

Зато к вратарю и обороне претензии минимальные. Иван Федотов, впервые в карьере ставший первым номером национальной сборной, ошибок в первых матчах практически не допускал, записав на свой счет два шут-аута. К защитникам так же не возникало больших вопросов. Поэтому, вполне возможно, что у наследников славы «Красной Машины», ключ к успеху на Олимпиаде в Пекине, зарыт именно у своих ворот.

Интересно, что у сборной Чехии проблемы практически противоположные. После сенсационного поражения от датчан (1:2) в первой встрече, многие специалисты поспешили констатировать, что у этой команды практически отсутствует оборона – на фоне, конечно, ведущих команд мира. Не слишком здорово сыграли чехи со Швейцарией, обыграв ее лишь по буллитам 2:1.

В матче с командной ROC чехи, скорее всего, будут искать счастья в атаке. Тем более что там собрались звездные хоккеисты. Давид Крейчи еще года назад выходил во втором звене «Бостона», Михаэль Фролик и Владимир Соботка долго выступали за океаном, Роман Червенка - давно один из лучших бомбардиров чемпионата Швейцарии, а Томаш Гика и Лукаш Седлак – в КХЛ.

Так что, как ни парадоксально, матч между Чехией и ROC, станет противостоянием чешской атаки и обороны ROC. Хотя, обычно эти команды выделялись противоположными козырями. Но посмотреть на встречу непримиримых соперников, пусть и изменившим своему привычному стилю, будет даже любопытно. Тем более что обе сборные, по-прежнему, входят в круг претендентов на золото олимпийского турнира.

Прямая трансляция матча ROC – Чехия на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 12 февраля в 16:00 на канале «Россия 1».

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях