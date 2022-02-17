Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Полуфинал. ROC – Швеция: что ждать и где смотреть 

18 февраля команда ROC под руководством Алексея Жамнова на мужском турнире по хоккею на Олимпийских игр в Пекине встретится в полуфинале со Швеций. Игра начнется в 16.00 по московскому времени.

Выступление сборной ROC на нынешней Олимпиаде пока вызывает вопросы. Команда уже приблизилась к непосредственной борьбе за медали, но ее реальную силу, похоже, не представляет даже тренерский штаб. Да и сами игроки не очень понимают потолка своих возможностей.

Хотя бы потому, что до полуфинальной стадии подопечные Жамнова не сыграли ни одного серьезного матча с командой «большой шестерки», была только встреча с Чехией, которая уже ничего не решала. Кстати, проигранная. Хотя, чехи представили слабейшую команду за последние времена.

Впрочем, и встречи с противниками из «второго эшелона» тоже не представляют возможности, судить о потенциале хоккеистов ROC. Ведь, как показал четвертьфинальный матч с датчанами, разница между игрой при 0:0 и 1:1 была довольно существенной. После пропущенного гола в меньшинстве на лед как будто снова вернулась команда, которая просто мучилась на групповом этапе.

Другой вопрос, что таким состоянием хоккеистов ROC соперники не воспользовались, выдав за 20 минут лишь несколько позиционных атак. Но сборная ROC до гола Никиты Нестерова вернулась к безрезультатным вбросам шайбы, некоторые из которых шли из своей зоны. Не впечатляла и игра от обороны. Тем более что вратарь Иван Федотов, надежно выглядевший на старте, уже второй матч подряд изрядно нервничает.

А вот у соперников по полуфиналу, шведов, вратари – самая сильная линия. Пара голкиперов – Ларс Юханссон, выступавший в матче четвертьфинала с канадцами, и Магнус Хелльберг – в данный момент сильнейшие в Европе.

Надежно выглядит и оборона, повязавшая по рукам и ногам Канаду, обыгранную 2:0 в четвертьфинале. А вот шведскую атаку, как и у сборной ROC, перед началом турнира обвиняли в отсутствие креативности.

Но, во-первых, в схемах, который прививает главный тренер Юхан Гарпенлев, творчество не особенно требуется, а во-вторых, в атаке появился явный лидер Лукас Валльмарак, который с 5 голами делит звание лучшего снайпера. Впрочем, у шведов есть свой повод опасаться четвертьфинального матча с хоккеистами ROC. С 2004 года, они проиграли 13 матчей из 16 на крупнейших международных турнирах. Хотя на Олимпиадах команды встречались только дважды, в 1994 и 2006 годах, и оба раза сильнее оказалась «Тре Крунур», которая потом выигрывала и олимпийское золото.

Прямая трансляция матча ROC – Швеция на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 9 февраля в 16:00 на канале «Россия 1».

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