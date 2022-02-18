Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Финляндия продолжает победное шествие  

В первом полуфинальном матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине Финляндия в упорной борьбе обыграла словаков 1:0 и вышла в финал.

Эмоциональная победа над американцами со счетом 3:2 в серии буллитов в четвертьфинале на время сделала счастливой всю Словакию, а форвард омского «Авангарда» Петер Цегларик, реализовавший победный бросок, превратился в национального героя. Слишком истосковались в этой маленькой восточноевропейской стране, где безумно любят хоккей, по большим победам.

Последний раз «Витязи Татр» завоевывали медали на чемпионате мира 2012 года, а на Олимпийских играх их первый и последний прорыв в полуфинал состоялся 14 лет назад в Ванкувере.

Кстати, бронзы их как раз тогда лишили финны, обыгравшие команду со счетом 5:3. Но начало 2010-х – это закат золотого века словацкого хоккея, сходило звездное поколение – Шатан, Хосса, Демитра, Габорик. Замены им не находилось, за последние три года только четыре игрока переехали в НХЛ.

Надежда на возрождение появилось с приглашением канадского тренера Крэйга Рэмзи, который когда-то брал Кубок Стэнли в качестве помощника Джона Тортореллы.

Впрочем, вероятно, даже Рэмзи не ожидал такой прыти от своей команды. Начав с двух поражений в группе (в том числе и от Финляндии – 2:6), словаки одержали три победы подряд – над Латвией (5:2), Германией (4:0) и США.

Пообещал Рэмзи упорное сопротивление от своей сборной в полуфинале и фавориту. А им в этой паре, однозначно, была команда Финляндии – как и всего олимпийского турнира.

«Львы» в Пекине одержали четыре победы в четырех матчах с лучшей разницей шайб среди всех оставшихся команд плей-офф – 18-7.

Особенно выделялось звено уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен – Теему Хартикайнен – Маркуса Гранлунд, набравшее в сумме 13 очков. Да, и в целом, в составе финской команды слабых мест не просматривалось – оборона и голкипер Харри Сятери не давали поводов для критики.

Начали команды в довольно высоком темпе, словаки гостили в чужой зоне чаще, смотрелись интереснее, пытаясь постоянно нагружать Сятери. А финнам хватило буквального одного момента, чтобы забить.

Выстрелило как раз ведущее звено. После броска Сами Ватанена на 15-й минуте Маннинен оказался первым на пятачке и перебросил щиток Патрика Рыбара. Подопечные Рэмзи бросились тут же отыгрываться, но до опасных моментов дело не дошло.

В перерыве наставник финнов Юкка Ялонен, видимо, призвал своих хоккеистов активизироваться, понимая, что игровое преимущество противника может обернуться заброшенными шайбами.

И второй период начался на встречных курсах, но потом инициативу вновь захватили игроки Словакии, заставляя финнов думать только об обороне. Хороший шанс увеличить счет игроки Суоми имели в середине двадцатиминутки, но не смогли реализовать двойное численное преимущество. И после этого вновь штурмовать ворота Сятери бросились словаки, не хватало только точного броска.

Третий период вновь начался с численного преимущества финской сборной, опять нереализованного. А дальше фавориту пришлось только обороняться, но выжать из постоянного владения шайбы словаки ничего не смогли. До реальных голевых моментов дело не доходило. Когда словаки сняли вратаря, Харри Песонен поразил пустые ворота – 2:0.

Сборная Финляндии второй раз в истории вышла в финал Олимпиад и в третий раз вернется на родину как минимум с серебряными медалями (после Игр 1988 и 2006 годов).

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