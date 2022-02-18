Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Матч за третье место. Швеция – Словакия: что ждать, где смотреть 

В субботу на мужском турнире по хоккею на Олимпийских играх в Пекине команды Словакии и Швеции проведут матч за бронзовые медали.

Матч за третье место – всегда очень сложный в психологическом плане. Найти новые эмоции, когда мечтал только о золотых наградах, а любое другое место считал неудачей, всегда непросто. Очень часто в таких встречах побеждает не более сильная команда, а более мотивированная. Та, для которой бронзовые медали – огромный успех.

В этом плане в субботу безусловное психологическое преимущество будет на стороне сборной Словакии. Для этой команды даже выход в полуфинал – уже достижение. А победив в игре за третье место хоккеисты впишут свои имена в историю. Максимум, чего раньше удавалось словакам на Олимпиадах, – это четвертое место 14 лет назад в Ванкувере. А еще у словаков было почти на девять часов больше на подготовку, что немаловажно, ведь к концу турнира накапливается усталость.

К тому же, словаки заметно прибавили по игре уже по ходу Олимпиады. И встречу с Финляндией провели первым номером. Будь поточнее в завершениях атак лидеры команды – Петер Цегларик, Юрай Слафкоски, Марек Гривик – могла состояться еще одна сенсация. Кстати, словацкая команда – одна из немногих, что предпочитает весь матч действовать первым номером. Таково тренерское кредо Крэйга Рэмзи.

– Мы не любим играть безопасно или осторожно, – сказал Рэмзи в интервью iihf.com. – Хоккеисты должны выходить и атаковать, находить способы победить. Не надо осторожничать и думать в первую очередь о своих тылах. У каждого игрока после финальной сирены всегда должны быть «пустые баки».

Впрочем, получится ли словакам пробить надежную оборону шведской сборной – это вопрос. Больше двух шайб Швеции на нынешнем турнире забросили только финны. А в четвертьфинале – от канадцев и в полуфинале – от сборной ROC – Ларс Юханссон пропустил только одну шайбу. Кстати, и словаки на групповом этапе смогли поразить ворота скандинавов только раз, встреча закончилась со счетом 4:1.

Также на стороне шведов огромное преимущество в опыте. Многие игроки этой сборной совсем недавно выступали в НХЛ, а нападающий Маркус Крюгер даже выигрывал два раз Кубок Стэнли в составе «Чикаго».

Но главный вопрос, сумеет ли главный тренер шведской сборной Юхан Гарпенлев психологически «перезагрузить» своих игроков после полуфинальной игры с хоккеистами ROC. Шведы имели несколько реальных возможностей завершить встречу еще в овертайме, да и в серии буллитов лидировали до последнего броска. Но в финал в итоге пробилась команда Алексея Жамнова.

Прямая трансляция матча Швеция – Словакия на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине пройдет 19 февраля в 16:05 на канале «Матч ТВ».

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