Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Финал. ROC – Финляндия: что ждать, где смотреть 

В воскресенье на мужском турнире по хоккею на Олимпийских игр в Пекине команды ROC и Финляндии в финале решат судьбу золотых медалей.

С 1992 года только одна хоккейная сборная сумела выиграть две Олимпиады подряд. Канада становилась первой на Играх в Ванкувере и Сочи. Команда ROC может повторить это достижение, если успешно сделает последний шаг на турнире, обыграв в финальной встрече Финляндию.

Полуфинальный матч со Швецией, который завершился победой в серии буллитов 2:1, сложился для хоккеистов ROC очень непросто. Шайба, заброшенная Антоном Слепышевым в начале второго периода, позволила на время перехватить инициативу, но после ответного гола Антона Ландера на 47-й минуте шведы временами доминировали на площадке, заставляя противника только отбиваться. Особенно, тревожно было в овертайме. Но, в целом, защитники и вратарь Иван Федотов со своей задачей на Олимпиаде справляются.

Такой активной обороны у национальной сборной не было давно. Если вынести за скобки уже ничего не решающую встречу с чехами на групповом этапе, то надежность тылов сборной ROC впечатляет. Ноль пропущенных шайб с Данией, ноль – со Швейцарией, одна – в повторном матче с датчанами, одна – со Швецией. Последний раз похожие цифры были еще во времена сборной СССР на Олимпиаде-1984 в Сараево, когда ворота защищал легендарный Владислав Третьяк.

А вот эффективность нападения не так велика. Заброшенные шайбы даются достаточно тяжело, и это, чаще всего, результат индивидуальных действий игроков, а не осмысленных атак. Впрочем, эти проблемы осознает и главный тренер Алексей Жамнов со своими помощниками, продолжая до сих пор пробовать новые сочетания в атаке.

Нападение, пожалуй, единственная линия, где соперник сборной ROC по финалу – команда Финляндии – смотрится явно сильнее. После пяти матчей на счету подопечных Юкки Ялонена 20 заброшенных шайб. При этом хоккеисты Суоми, имея в наличии грозную атаку, не всегда стремятся действовать первым номером, что показал полуфинал со Словакией, в котором они изначально считались фаворитами. Почти наверняка в матче со сборной ROC финны также будут действовать предельно осторожно.

Для финской сборной это будет вторая попытка добыть золотые медали в решающих матчах на Олимпиадах. В Турине-2006 в финале сильнее оказались шведы – 3:2. .

Прямая трансляция матча ROC – Финляндия на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 20 февраля в 7:00 на канале «Первый».

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