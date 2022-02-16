Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Четвертьфиналы. Сборные Канады и США покидают турнир      

В среду на Олимпийских играх в Пекине состоялись четвертьфиналы на турнире по хоккею среди мужчин.

В следующий раунд пробились команды Словакии (победа над американцами в серии буллитов 3:2), ROC (победа над Данией 3:1), Финляндии (победа над Швейцарией 5:1) и Швеции (обыграли канадцев 2:0).

Игровой день начался с очередной сенсации. Американская команда на групповом турнире выиграла все три свои встречи с общим счетом 15:4 и вышла в плей-офф с первого места в общем рейтинге. Однако словацкий барьер ей перешагнуть не удалось. Подопечные Крэйга Рэмзи на старте турнира не блистали, вытянув только победу у Латвии, и, в основном, запомнились наличием в составе восходящей звездочки - Юрая Слафковски, который в 17 лет входит в число лучших снайперов нынешнего турнира. Но в квалификационном раунде, Словакия достаточно уверенно расправилась с серебряным медалистом Пхенчхана - Германией (4:0).

Как показал уже первый период сегодняшнего матча, на этом останавливаться словаки не собирались На 11-й минуте вновь напомнил о себе Слафковски. Затяжная атака позволила вундеркинду выйти на голевую позицию и четким кистевым переиграть Штраусса Манна, забросив свою пятую шайбу на турнире. Американцы пропущенную шайбу, восприняли как легкое недоразумение и достаточно быстро восстановили равновесие в счете, а затем и вышли вперед.

Но добить соперника не сумели, хотя у одного только Мэтта Бенирса было чуть ли не с десяток голевых моментов, но каждый раз он проигрывал спор вратарю соперников Патрику Рыбару. А вот словаки свой шанс использовали уже на «флажке», заменив вратаря на шестого полевого игрока. За 44 секунды до окончания третьего периода Марек Гривик оказался расторопнее всех на отскоке – 2:2.

В овертайме и в серии буллитов американцы тоже ни разу не сумели переиграть Рыбара, и, не проиграв ни одного матча в основное время, покидают Пекин. У словаков же реализовать один штрафной бросок сумел Петер Цегларик.

Словацкая сборная второй раз в истории вышла в полуфинал Олимпийских игр. В предыдущий раз это удавалось звездной команде с Мирославом Шатаном, Зигмундом Паллфи, Марианом Хоссой и Здено Харой в составе.

От противостояния финнов и швейцарцев зависела судьба сборной ROC в полуфинале. Победа Суоми свела бы команду Алексея Жамнова в этой стадии с победителем пары Швеция – Канада, в случае успеха альпийцев – с ними. Но еще одного сюрприза не произошло. Финны на правах фаворита сразу завладели инициативой и стали использовать ошибки соперников, у которых за плечами была вчерашняя битва с чехами. Миро Аалтонен подкараулил отскок от вратаря Рето Берры. Затем Маркус Гранлунд воспользовался неудачным выходом соперников из своей зоны. А в начале второго периода еще один обрез закончился быстрой контратакой, которую реализовал великан Марко Анттила.

Хоккеисты Суоми на этих Играх сами уже отыгрывались со счета 0:3, поэтому плотно зажали своих оппонентов, не давая особого шанса на камбэк. Швейцарцы смогли отыграть только одну шайбу, а, сняв вратаря за пять минут до окончания третьей двадцатиминутки, пропустили еще дважды – 1:5.

Во встрече Швеции и Канады инициатива по ходу первого периода переходила от одной команды к другой. Североамериканцы на старте попытались по традиции «продавить» соперника, но до опасных моментов у ворот Ларса Юханссона дело не доходило, а ближе к перерыву уже игроки «Тре крунур» окопались вблизи вратарской Мэтта Томкинса, но все выстрелы летели мимо цели. Во второй двадцатиминутке скорости упали, эпицентр борьбы переместился к бортам, и голкиперы со всеми угрозами справлялись достаточно легко.

Только на 51-минуте командам удалось открыть счет, когда ошибку канадцев в обороне использовал Лукас Валльмарк, отправивший шайбу в ворота со средней дистанции (в списке снайперов он после этого сравнялся со Слафковски). Остаток встречи канадцы провели у чужих ворот, но не имели ни одного реального шанса распечатать Юханссона. А, когда они сняли голкипера, то тут же получили второй гол в свои ворота. Впервые с 2006 года, родоначальники хоккея покидают олимпийский турнир уже на стадии четвертьфинала.

В пятницу, 18 февраля, в полуфиналах встретятся ROC – Швеция и Словакия – Финляндия.

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях