Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. ROC – Дания: что ждать, где смотреть 

В четвертьфинале соперником команды Алексея Жамнова на мужском турнире по хоккею на Олимпийских играх в Пекине станет Дания.

Матчи в группе не дали четкого ответа на вопрос, что из себя представляет сборная ROC и какова ее реальная сила. Первое место – это, пожалуй, единственный положительный итог первых трех матчей в Пекине.

В остальном полный туман. По первым двум встречам – со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) – казалось, что козырь команды – это строгая оборона и вратарь, способный творить чудеса. Но уже следующий матч с Чехией (3:4 ОТ) эти тезисы разбил в клочья.

После удаления Дмитрия Воронкова сборная попробовала потягаться в открытом хоккее с соперником, и сразу оказалось, что защитники действуют с грубыми ошибками, а голкипер Иван Федотов совсем не так безупречен, как казалось на старте. Правда, наконец-то начала креативить атака, но тут тоже надо дело сноску на то, что «тылы» у чехов – одни из слабейших на этом турнире.

Да, и чтобы как-то оживить нападение, Жамнову со своими помощниками пришлось перекроить все звенья. И самое главное, разбить ведущую тройку: Никита Гусев – Вадим Шипачев – Михаил Григоренко. Последние двое пока откровенно потерялись на турнире, особенно болезненным получился уход в тень Шипачева, главного плеймейкера команды. Во многом поэтому долго бездействовало и большинство.

Реализовать его удалось только в матче с Чехией — с 11-й попытки. По этому показателю выше команды ROC (9,09%) находится и Дания (12,50). Неудачно выглядело с чехами и меньшинство, в этой позиции нас обгоняют большинство соперников.

Смогли ли наши тренеры за перерыв в три дня провести работу над ошибками – тоже вопрос. Да и лишний перерыв, когда команда только вошла в игровой ритм, пожалуй, минус.

Впрочем, при всех эти проблемах команда ROC по-прежнему остается реальным претендентом на медали Олимпиады и безусловным фаворитом четвертьфинала.

Дания – открытие пекинского турнира. Дебютант Олимпийских игр одержал три победы в четырех матчах, проиграв только в группе хоккеистам ROC. Скандинавы радуют своей организованностью, некой правильностью – это настоящая команда, сильная структурой, а не личностями.

Впрочем, личностей у них тоже хватает, у семи хоккеистов за плечами выступление в НХЛ. Приятным сюрпризом стали надежные вратари – и опытный Себастьян Дам, и 20-летний Фредерик Диков.

Но роль Германии «образца Пхенчхана» Дании выполнить будет очень трудно. Оборонительный хоккей и умение распоряжаться своими шансами – это все, чем могут похвастаться «драконы».

Таких козырей маловато, чтобы поставить на поток победы над грандами. Но создать максимум проблем в этом матче хоккеистам ROC они в состоянии, победу наверняка придется выгрызать.

Прямая трансляция матча ROC – Дания на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 16 февраля в 08:45 на канале «Первый канал».

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