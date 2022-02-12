Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Американцы вспомнили про Ванкувер  

На Олимпийских играх в Пекине завершился четвертый день мужского группового турнира хоккею. Главным событием дня стало североамериканское дерби, матч между лидерами группы А – США и Канадой.

В первом туре заокеанские сборные «размялись» в матчах с Китаем и Германией, показав, что отсутствие игроков НХЛ не исключает их из числа претендентов на золото. Тем более, что талантов, которые в ближайшем будущем будут «зажигать» в сильнейшей заокеанской лиге, в составе обеих команд хватает.

Но если американцы сделали акцент именно на игроков, выступающих в местных студенческих лигах, то у родоначальников хоккея собран микст. Место нашлось и опытным игрокам, где выделяется 37-летний обладатель Кубка Стэнли и чемпион Олимпийских игр в Ванкувере Эрик Стаал, и хоккеистам, выступающим в Европе, и талантливым «проспектам».

Очная встреча североамериканцев показала, что выбор тренерского штаба США пока выглядит удачнее. Их быстрый, техничный и негабаритный состав достаточно уверенно расправился с «кленовыми листьями».

Началось, правда, для Канады все оптимистично. Уже на второй минуте защитник петербургского СКА Мэт Робисон вывел их вперед. Но дальше преимущество перешло к американцам, которые, включив форчекинг, забросили три шайбы подряд. Правда, в конце второго периода канадцы вернули интригу, отыграв одну шайбу.

Но почти сразу после перерыва их надежды на камбэк похоронил один из самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ Эдди Паскуале, который не справился с простейшим броском Кенни Агостино с ползоны.

Опытный наставник Канады Клод Жюльен с поражением не смирился и вдохновил своих подопечных на затяжной штурм ворот противника, но максимум, что они могли выжать из этой ситуации — несколько попаданий в штангу.

Американцы, которые практически обеспечили себе первое место в группе, впервые за 12 лет одержали победу над соседями на Олимпийских играх. В последний раз США обыгрывала Канаду на групповом этапе Олимпиады-2010 в Ванкувере – 5:3. В том же розыгрыше соперники встретились еще раз – в финале, и родоначальники хоккея взяли реванш в овертайме 3:2. Повторится ли история в Пекине?

Пока можно предположить, что Канада, одержав в последний день группового турнира крупную победу над Китаем, как лучшая команда из занявших вторые места, может попасть в четвертьфинал напрямую. Или, по крайней мере, избежать встречи со сборной ROC как минимум до полуфинала, что тоже не худший вариант.

Хозяева Олимпиады, кстати, во вторник всех удивили, навязав серьезную борьбу команде Германии. Вице-чемпионы Пхенчхана, обеспечив себе преимущество в три шайбы уже в начале второго периода, раньше времени расслабились и позволили китайцам забросить две их первые шайбы на Олимпиадах. Авторами исторических голов стали Шуай Фу и Тайлэ Ван.

В группе В, где выступала сборная ROC, досрочно ставшая ее победителем, Дания преподнесла еще одну сенсацию, обыграв Швейцарию 5:3 и с шестью очками заняли второе место в группе. Чехия – третья, Швейцария – четвертая.

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях