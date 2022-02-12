Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Сборная ROC осталась без полуфинала

В четвертьфинальном матче женского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине команда ROC уступила сборной Швейцарии – 2:4. Интрига в матче постепенно раскручивалась на протяжении всей игры и достигла апогея в самой концовке.

Уже появление стартового протокола этой встречи стало приятной новостью, так как впервые на нынешнем олимпийском турнире сборная ROC смогла заявить на нее все 20 полевых игроков, как и предусмотрено регламентом. Напомним, что на предварительной стадии из-за болезней сформировать полную заявку на игру команде Евгения Бобарико не удавалось ни разу. Среди пополнивших состав была и Ольга Сосина, проводившая сегодня первый матч на нынешних Играх – теперь для нее Олимпиада в Пекине уже официально стала четвертой в карьере. С появлением Сосиной, которая является одним из лидеров сборной ROC, были связаны в том числе и надежды на то, что удастся поправить игру команды в большинстве. По итогам предварительного турнира показатель в этом компоненте у команды Бобарико выглядел почти катастрофическим – она не реализовала ни одной из 11 возможностей реализовать лишнего игрока.

Шанс поиграть в большинстве у хоккеисток ROC появился уже в первом периоде – после удаления Эвелины Раселли. Однако и на сей раз создать реальных угроз у ворот соперниц им не удалось. Да и в целом первый период прошел почти без голевых моментов – чувствовалось, что напряжение плей-офф психологически сковывает обе команды.

Во втором периоде игра несколько раскрылась, но до первой заброшенной шайбы дело дошло лишь на 35-й минуте, когда швейцарка Фибе Штаенц все-таки смогла броском с близкого расстояния пробить проводившую прекрасный матч в воротах сборной ROC Валерию Меркушеву. И опять, как и в матче со швейцарками на предварительной стадии, хоккеисткам ROC удалось очень быстро ответить ответным голом на пропущенную шайбу. Правда, сразу после броска Анны Савониной в верхний угол арбитры не зафиксировали взятие ворот, но видеопросмотр убедил их, что шайба все-таки побывала в воротах. «Сама я не успела заметить, куда попала шайба, услышав лишь металлический звон. Но девчонки, которые были рядом и все видели, сказали мне, что на самом деле был гол. Так что, пока арбитры смотрели запись, я просто сидела и ждала их решения», - рассказала Анна Савонина о своих ощущениях в этот момент в интервью «Матч ТВ».

Однако главные события матча развернулись в третьем периоде. Сначала арбитры отменили гол Анны Шохиной, так как очередной видеопросмотр показал, что незадолго до броска шайба на мгновение покидала пределы площадки. А на 48-й минуте швейцарка Доминик Рюегг реализовала одну из немногих опасных атак своей команды. Причем помогло ей то, что бросок у Рюегг не получился, и именно непредсказуемая траектория полета шайбы не позволила Меркушевой вновь спасти команду. Хоккеистки сборной ROC смогли отыграться, забросив шайбу за три минуты до окончания третьего периода – Полина Лучникова оказалась самой расторопной в борьбе на пятачке. Однако сразу же случился кошмарный провал в обороне, и уже через 30 секунд Швейцария снова повела в счете – Алина Мюллер и Лара Шталдер реализовали выход «двое против одного».

Теперь уже времени на то, чтобы спасти матч, оставалось совсем мало. Не помогли ни удаление у швейцарок (сборная ROC так и не реализовала ни одного большинства за весь турнир), ни замена вратаря на шестого полевого игрока. А гол все той же Алины Мюллер в пустые ворота за две секунды до сирены окончательно подвел черту под неприятным фактом: команда ROC осталась за бортом полуфинала. На Олимпиаде полностью повторился сюжет прошлогоднего чемпионата мира, когда за уверенной победой над Швейцарией в предварительном турнире последовало обидное поражение от нее же в четвертьфинале.

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