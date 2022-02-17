Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Сборная Канады вернула себе олимпийский титул

Завершился женский турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Золотые медали завоевали хоккеистки Канады, в финале обыгравшие сборную США - 3:2. Решающий вклад в эту победу внесла капитан канадской команды Мари-Филип Пулен, забросившая две шайбы. Напомним, что именно она была знаменосцем делегации своей страны на церемонии открытия пекинской Олимпиады.

Канадки захватили инициативу с первых минут финального матча, и уже на 8-й минуте им удалось открыть счет. Сара Нурс удачно подставила клюшку после броска Клэйр Томпсон. А незадолго до конца первого периода американки грубо ошиблись при выходе из своей зоны, и Мари-Филип Пулен, обокрав соперницу на синей линии, сама создала себе момент для броска. Справедливости ради, бросок у капитана канадок не слишком получился, но ошиблась в этом эпизоде и голкипер сборной США Алекс Кавальини.

2:0 после первого периода – это уже была весомая заявка на победу со стороны сборной Канады. А когда в середине второй 20-минутки та же Пулен удачно сыграла на добивании и вновь смогла поразить ворота Кавальини - показалось, что судьба золотых медалей уже фактически решена. Капитан канадской команды вообще в последнее время в главных матчах с американками вносит решающий вклад в победы своей команды – на прошлогоднем чемпионате мира именно гол Пулен в овертайме принес Канаде золото. И вот теперь – дубль в олимпийском финале.

Осложнили себе путь к олимпийской победе канадки сами. При игре в большинстве в концовке второго периода они допустили грубую ошибку и позволили сборной США провести быструю контратаку. Со второй попытки добивания Хилари Найт все-таки смогла пробить голкипера Энн-Рени Десбьенс, и разрыв в счете сократился – 1:3.

В третьем периоде сборная США предприняла отчаянные попытки развить свой успех. Американки действовали максимально активно, перебросали соперниц со счетом 16:4, но забросить шайбу им до самой концовки матча так и не удавалось. Лишь за 13 секунд до окончания третьего периода Аманда Кессел в большинстве смогла сократить отставание своей команды до минимума, но времени на то, чтобы спасти матч, у команды США уже не осталось. В последние мгновения игры американки успели войти с шайбой в зону сборной Канады, но их попытки нанести бросок по воротам прервала финальная сирена.

3:2 – и канадская команда вернула себе титул олимпийских чемпионок, потерянный четыре года назад в Пхенчхане в противостоянии с той же командой США. Это уже пятая победа сборной Канады за семь состоявшихся олимпийских турниров по женскому хоккею. На нынешнем турнире она получилась чрезвычайно убедительной – канадки одержали победы во всех шести сыгранных в Пекине матчах.

Напомним, что бронзовые медали женского турнира завоевали вчера хоккеистки Финляндии.