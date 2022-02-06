Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. ROC – Канада: что ждать, где смотреть

Завтра, 7 февраля, на женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине команду ROC ожидает встреча со сборной Канады, которая на старте турнира выглядит очень мощно. В обоих проведенных матчах канадки одержали победы с двузначной разницей в счете.

В отличие от другого фаворита олимпийского турнира – команды США – канадки, добившись перевеса в счете, не сбавляют оборотов и продолжают играть до самой последней секунды матчей в полную силу. В результате команду Швейцарии они победили со счетом 12:1, а сборную Финляндии – 11:1. 23 заброшенные шайбы в двух встречах – показатель впечатляющий, особенно если учесть, что достигнут он в матчах с командами группы А, то есть с входящими в первую пятерку рейтинга Международной федерации хоккея. При таких результатах вовсе не удивляет, что именно хоккеистки сборной Канады возглавляют таблицы Олимпиады по большинству статистических показателей. В списке лучших бомбардиров лучшая пока Натали Спунер, у которой уже 9 бвллов (две шайбы и семь результативных передач), среди снайперов с четырьмя заброшенными шайбами впереди Сара Филье и Лаура Стейси. А по показателю «плюс/минус» с астрономическим показателем «плюс 11» впереди Клэйр Томпсон. Остается понять: действительно ли канадская сборная на этих Играх настолько сильна, или же ее соперницы в первых матчах не проявили достаточного упорства? Команде ROC в завтрашней встрече как раз и предстоит попробовать дать ответ на этот вопрос.

Голкипер команды ROC Мария Сорокина Фото © 2022 Getty Images

Хоккеистки команды Евгения Бобарико, которые провели первые два матча без шести заболевших игроков (включая одного из лидеров команды Ольгу Сосину, для которой Игры в Пекине должны стать уже четвертыми в карьере), выглядели в них вполне достойно. И даже соотношение бросков по воротам в матче с командой США (62:12 в пользу американок) не должно вызывать большого разочарования. Во-первых, по ходу этой встречи сборная ROC явно избавлялась от комплекса чрезмерного уважения к соперницам и прибавляла. А во-вторых, именно благодаря такому сюжету матч против сборной США показал, что в полном порядке находится на Олимпиаде вратарская бригада команды ROC – и опытная Мария Сорокина, и совсем юная Дарья Гредзен при такой бросковой активности соперниц получили возможность продемонстрировать свои возможности в полной мере. Причем 17-летняя Гредзен и вовсе осталась сухой, отразив все 19 бросков по своим воротам.

Стоит отметить, что необходимость добиваться результата в этой встрече вовсе не будет довлеть над хоккеистками ROC. Тем более, что на следующий день им предстоит более важный с турнирной точки зрения матч против сборной Финляндии, от исхода которого будет зависеть вся сетка плей-офф. А когда результат не давит – почему не попытаться показать канадкам, что их путешествие по олимпийскому турниру отнюдь не будет настолько безоблачным, как в первых двух матчах турнира?

Прямая трансляция матча ROC – Канада – 7 февраля в 7.10 на канале «Матч ТВ»

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