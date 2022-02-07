Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. ROC – Финляндия: что ждать, где смотреть

На женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине завершаются матчи предварительного раунда. Сегодня сборная ROC очень неплохо провела матч против главного, пожалуй, фаворита Игр – команды Канады. Если учесть, что оба своих предыдущих матча хоккеистки из Страны кленового листа выиграли с двузначной разницей в счете, то их сегодняшнюю победу над сборной ROC со счетом 6:1 вполне можно назвать непростой. Тем более, что и по игре хоккеистки команды Евгения Бобарико смогли оказать соперницам вполне серьезное сопротивление. В первом периоде канадки уже в дебюте встречи забросили две шайбы, но затем пошла игра со взаимными шансами, о чем говорит и соотношение бросков по итогам первой 20-минутки – всего лишь 13:7 в пользу сборной Канады (разница с цифрами 2:19 по итогам первого периода матча хоккеисток ROC с американками – довольно наглядная). А реализуй Евгения Павлова чистый выход один на один с вратарем соперниц Эмеранс Машмайер – исход стартового отрезка и вовсе мог выглядеть весьма благоприятно для команды ROC. Да и в целом поражение от команды Канады со счетом 1:6 – вполне достойный результат. Особенно если учесть историю взаимоотношений команд, в которой канадки выиграли абсолютно все официальные встречи, а также тот факт, что к сегодняшней встрече лазарет команды Бобарико не опустел, и она проводила ее всего в 17 полевых игроков.

В другом матче сегодняшнего игрового дня в сильнейшей группе А команда Швейцарии довольно неожиданно одержала победу над бронзовыми призерами предыдущей Олимпиады – хоккеистками Финляндии (3:2). 38 бросков, которые отразила в этой встрече голкипер швейцарок Андреа Брандли, стали ключевым фактором успеха ее команды. Этот результат заметно изменил расклад сил в борьбе за третье место в группе А. Напомним, что именно оно дает право встретиться в четвертьфинале с соперницами из группы В, тогда как команды, занявшие четвертое и пятое места, в первом матче плей-офф сыграют между собой.

В заключительном матче предварительного турнира хоккеистки ROC встретятся завтра именно со сборной Финляндии, не имеющей пока на турнире ни одного набранного очка. И теперь для того, чтобы занять третье место по итогам группового турнира, команду Евгения Бобарико устроит не только победа или ничья, но даже поражение с минимальной разницей в счете.

В сегодняшних матчах группы В сборная Дании со счетом 3:2 обыграла Чехию, а хоккеистки Швеции взяли верх над Китаем – 2:1. В этой пятерке место в плей-офф уже обеспечила себе сборная Японии, но шансы попасть в четвертьфинал не потеряла еще ни одна из команд.

Прямая трансляция матча ROC – Финляндия на женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине, который начнется 8 февраля в 16:10 - на каналах «Матч ТВ» и «Матч. Игра».

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

📅 Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях