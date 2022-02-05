Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Канада и США продолжают побеждать 

В очередном матче женского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине главные фавориты одержали очередные победы: сборная США выиграла у команды ROC – 5:0, а канадки разгромили хоккеисток Финляндии – 11:1. При этом команда Евгения Бобарико в матче против сборной США, в составе которой выступали 13 олимпийских чемпионок Пхенчхана, смотрелась вполне достойно.

Первый период сложился для хоккеисток команды ROC очень тяжело, о чем явно свидетельствует соотношение бросков по воротам – 19:2 в пользу сборной США. Авторитет соперниц явно сказывался на начавшей игру слишком осторожно команде Бобарико. Однако голкипер Мария Сорокина отразила 18 бросков американок, и лишь однажды оказалась бессильна – при игре в большинстве одна из главных звезд команды США Хилари Найт прекрасным пасом вывела Саванну Хэрмон на бросок практически в пустые ворота. По счету итог первых 20 минут оказался для сборной ROC гораздо оптимистичнее, чем по характеру игры.

После первого перерыва хоккеистки ROC стали действовать уже гораздо смелее и начали чаще беспокоить голкипера команды соперниц Николь Хенсли. Игра стала смотреться уже более динамично, хотя результат второго периода повторил итог первого. Вновь за 20 минут была заброшена единственная шайба, причем организовали ее те же самые хоккеистки - теперь уже отличилась сама Хилари Найт, технично подставившая клюшку под бросок Саванны Хэрмон.

В третьем периоде игра еще более раскрылась. Хоккеистки ROC порой весьма активно проявляли себя в чужой зоне, но сборная США смогла умело воспользоваться появившейся у нее возможностью проводить атаки с ходу. В итоге уже к 49-й минуте американки забросили еще три шайбы – это сделали Грэйс Замвинкль, Джесси Комфер и Алекс Карпентер. После этого главный тренер команды ROC Евгений Бобарико принял решение поберечь своего основного вратаря, и вместо Марии Сорокиной выпустил на лед Дарью Гредзен. Олимпийский дебют 17-летней хоккеистки получился исключительно удачным. За проведенные в игре 11 минут и 18 секунд Дарья отразила 19 бросков американок по своим воротам, не пропустив ни разу. И пожалуй, именно ее персональное выступление можно считать наиболее ярким событием сегодняшней встречи для команды ROC.

В другой встрече дня в группе А хоккеистки Канады одержали крупную победу над сборной Финляндии (11:1), и хет-триками в их составе отметились сразу две хоккеистки – Брианна Дженнер и Сара Нурс. В группе В сегодня состоялись два матча. Свои вторые победы на одержали хоккеистки Японии (над Данией - 6:2) и Чехии (над Швецией - 3:1). Обе эти команды практически обеспечили себе место в четвертьфиналах олимпийского турнира.

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