Пекин-2022 | Хоккей: расписание, результаты, видео
Олимпийский турнир по хоккею: расписание, результаты, подробности матчей, видеофрагменты
Турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Будет разыграно два комплекта медалей – у мужчин и у женщин. Olympics собрал для вас расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий турнира.
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4 февраля. События дня
Результаты матчей. Женщины
ROC – Швейцария – 5:2
Дания – Китай – 1:3
Репортаж о матче ROC – Швейцария
3 февраля. События дня
Результаты матчей. Женщины
Чехия – Китай – 3:1
Канада – Швейцария – 12:1
Швеция – Япония – 1:3
США – Финляндия – 5:2
Расписание матчей. Женщины.
Время начала матчей — московское.
3 февраля, четверг
7:10 Чехия – Китай
7:10 Канада – Швейцария
11:40 Швеция – Япония
16:10 США - Финляндия
4 февраля, пятница
7:10 ROC – Швейцария
7:10 Дания - Китай
5 февраля, суббота
7:10 Канада – Финляндия
11:40 Япония – Дания
11:40 Чехия - Швеция
16:10 ROC – США
6 февраля, воскресенье
11:40 Китая – Япония
16:10 Швейцария - США
7 февраля, понедельник
7:10 ROC – Канада
11:40 Дания – Чехия
16:10 Китай – Швеция
16:10 Швейцария - Финляндия
8 февраля, вторник
7:10 США – Канада
11:40 Япония – Чехия
16:10 Швеция - Дания
16:10 ROC – Финляндия
11 февраля, пятница
7:10 Четвертьфинал
16:10 Четвертьфинал
12 февраля, суббота
7:10 Четвертьфинал
11:40 Четвертьфинал
14 февраля, понедельник
7:10 Полуфинал
16:10 Полуфинал
16 февраля, среда
14:30 Матч за третье место
17 февраля, четверг
7:10 Финал
Расписание игр. Мужчины
Время начала матчей — московское
9 февраля, среда
11:40 ROC – Швейцария
16:10 Чехия – Дания
10 февраля, четверг
7:10 Швеция – Латвия
11:40 Финляндия – Словакия
16:10 США – Китай
16:10 Канада - Германия
11 февраля, пятница
7:10 ROC – Дания
11:40 Чехия – Швейцария
11:40 Швеция – Словакия
16:10 Латвия - Финляндия
12 февраля, суббота
7:10 США – Канада
11:40 Германия – Китай
16:10 Швейцария - Дания
16:10 ROC – Чехия
13 февраля, воскресенье
7:10 Словакия – Латвия
11:40 Финляндия – Швеция
16:10 Китай – Канада
16:10 США - Германия
15 февраля, вторник
7:10 Квалификационный стыковой матч
7:10 Квалификационный стыковой матч
11:40 Квалификационный стыковой матч
16:30 Квалификационный стыковой матч
16 февраля, среда
7:10 Четвертьфинал
9:00 Четвертьфинал
11:40 Четвертьфинал
16:10 Четвертьфинал
18 февраля, пятница
7:10 Полуфинал
16:10 Полуфинал
19 февраля, суббота
16:10 Матч за третье место
20 февраля, воскресенье
7:10 Финал