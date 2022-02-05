Пекин-2022 | Хоккей: расписание, результаты, видео

Турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Будет разыграно два комплекта медалей – у мужчин и у женщин. Olympics собрал для вас расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий турнира.

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4 февраля. События дня

Результаты матчей. Женщины

ROC – Швейцария – 5:2

Дания – Китай – 1:3

Репортаж о матче ROC – Швейцария

3 февраля. События дня

Результаты матчей. Женщины

Чехия – Китай – 3:1

Канада – Швейцария – 12:1

Швеция – Япония – 1:3

США – Финляндия – 5:2

Подробности матчей дня

Превью матча ROC – Швейцария

Расписание матчей. Женщины.

Время начала матчей — московское.

3 февраля, четверг

7:10 Чехия – Китай

7:10 Канада – Швейцария

11:40 Швеция – Япония

16:10 США - Финляндия

4 февраля, пятница

7:10 ROC – Швейцария

7:10 Дания - Китай

5 февраля, суббота

7:10 Канада – Финляндия

11:40 Япония – Дания

11:40 Чехия - Швеция

16:10 ROC – США

6 февраля, воскресенье

11:40 Китая – Япония

16:10 Швейцария - США

7 февраля, понедельник

7:10 ROC – Канада

11:40 Дания – Чехия

16:10 Китай – Швеция

16:10 Швейцария - Финляндия

8 февраля, вторник

7:10 США – Канада

11:40 Япония – Чехия

16:10 Швеция - Дания

16:10 ROC – Финляндия

11 февраля, пятница

7:10 Четвертьфинал

16:10 Четвертьфинал

12 февраля, суббота

7:10 Четвертьфинал

11:40 Четвертьфинал

14 февраля, понедельник

7:10 Полуфинал

16:10 Полуфинал

16 февраля, среда

14:30 Матч за третье место

17 февраля, четверг

7:10 Финал

Расписание игр. Мужчины

Время начала матчей — московское

9 февраля, среда

11:40 ROC – Швейцария

16:10 Чехия – Дания

10 февраля, четверг

7:10 Швеция – Латвия

11:40 Финляндия – Словакия

16:10 США – Китай

16:10 Канада - Германия

11 февраля, пятница

7:10 ROC – Дания

11:40 Чехия – Швейцария

11:40 Швеция – Словакия

16:10 Латвия - Финляндия

12 февраля, суббота

7:10 США – Канада

11:40 Германия – Китай

16:10 Швейцария - Дания

16:10 ROC – Чехия

13 февраля, воскресенье

7:10 Словакия – Латвия

11:40 Финляндия – Швеция

16:10 Китай – Канада

16:10 США - Германия

15 февраля, вторник

7:10 Квалификационный стыковой матч

7:10 Квалификационный стыковой матч

11:40 Квалификационный стыковой матч

16:30 Квалификационный стыковой матч

16 февраля, среда

7:10 Четвертьфинал

9:00 Четвертьфинал

11:40 Четвертьфинал

16:10 Четвертьфинал

18 февраля, пятница

7:10 Полуфинал

16:10 Полуфинал

19 февраля, суббота

16:10 Матч за третье место

20 февраля, воскресенье

7:10 Финал