Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Вторая сухая победа сборной ROC 

В своем втором матче мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине сборная ROC одержала победу над командой Дании – 2:0. Как и в первой игре олимпийского турнира со Швейцарией все, по сути, решила одна заброшенная шайба, так как вторую команда Алексея Жамнова провела за пять секунд до финальной сирены, когда соперники заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Первый период матча у хоккеистов ROC совсем не получился. Датчане играли очень самоотверженно и терпеливо, почти не организуя позиционных атак и сосредоточившись на обороне. Преодолеть их защитные порядки и создавать угрозы для дебютировавшего на Олимпиаде 20-летнего голкипера Фредерика Дичоу у команды Жамнова получалось нечасто. В итоге в первом периоде счет так и не был открыт, причем соотношение бросков оказалось довольно удручающим – всего 6:3 в пользу команды ROC. Особенно если учесть, что ни один из шести бросков по воротам Дичоу не был по-настоящему опасным.

После перерыва сборная ROC заиграла намного агрессивнее. Отчасти помогли и датчане, которые совершили два подряд необязательных нарушения правил, и четыре минуты в начале второго периода провели в меньшинстве. Правда, реализация лишнего игрока у команды Жамнова на олимпийском турнире пока совершенно не идет. И на сей раз почти все время своего численного преимущества хоккеисты ROC провели в зоне соперника, но порой их решения были слишком сложными, и опасных бросков по воротам сборной Дании за 4 минуты большинства оказалось совсем немного.

Оборона в меньшинстве в течение продолжительного времени отнимает много сил, и в результате датчане все-таки пропустили – вскоре после того, как игра вновь продолжилась в равных составах. Павел Карнаухов удачно сыграл на добивание, реализовав момент, получившийся в результате очень симпатичной атаки с участием Антона Слепышева и Дмитрия Воронкова. Шайба после добивания Карнаухова задела штангу, но все-таки нашла путь в ворота Дичоу. Во втором матче подряд именно хоккеистам этого звена команды ROC удалось забросить первую шайбу. В итоге всю вторую 20-минутку сегодняшней встречи команда Жамнова определенно может занести себе в актив – она не только повела в счете, но и имела полное игровое преимущество, перебросав соперника со счетом 18:5.

Особенностью этой игры стало то, что у каждого из трех ее периодов был собственный сценарий. В третьем уже датчане заиграли намного активнее, и в игру все чаще пришлось вступать вратарю сборной ROC Ивану Федотову. Он совершил сегодня 16 сэйвов, из которых 3-4 были после по-настоящему трудных бросков датчан. А в эпизоде в середине третьего периода, когда не смог бы выручить и он, Никлас Йенсен промахнулся, бросая с неудобной руки практически по пустым воротам. В итоге у Федотова - уже второй сухой матч на олимпийском турнире! А его окончательный результат установил Кирилл Семенов, забросивший шайбу в пустые ворота, когда датчане заменили голкипера Дичоу на полевого игрока.

Свой очередной матч олимпийского турнира сборная ROC проведет завтра, 12 февраля, против команды Чехии. Начало в 16:10 по московскому времени.

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