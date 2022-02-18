Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. В серии штрафных бросков сборная ROC добыла путевку в олимпийский финал

Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине между сборными ROC и Швеции получился невероятно драматичным. Для выяснения отношений команды не уложились в основное время (1:1), не смогли забросить победный гол в овертайме, и даже серия штрафных бросков вышла далеко за отведенный первоначальный формат. В итоге лишь восьмой бросок в серии хоккеиста ROC Арсения Грицюка оказался победным для команды Алексея Жамнова, открыв ей дорогу в финал олимпийского турнира.

Поначалу события в этой встрече совершенно не предвещали такой экстремальной развязки. Первый период прошел относительно спокойно, в плотной и вязкой борьбе, которая вполне подходила шведfм. По-настоящему голевой момент возник лишь однажды – когда Макс Фриберг технично подставил клюшку на пятачке под бросок от синей линии, и шайба попала в перекладину. Голкипер сборной ROC Иван Федотов даже трогательно поблагодарил после этого каркас своих ворот.

А вот второй период начался по-настоящему бурно – голом хоккеистов ROC уже на 15-й секунде. В первой же смене Антон Слепышев ворвался по левому борту в зону соперника, заложил вираж и, положив корпус в единоборстве с защитником, выехал к воротам Ларса Юханссона. С голкипером он разобрался буквально двумя движениями – и сборная ROC повела 1:0.

Характер игры при этом ничуть не изменился, шведы вовсе не сбились со своего стиля и продолжили методично наращивать давление, все чаще прессингуя хоккеистов ROC в их зоне. Во втором периоде дивидендов они из этого не извлекли, хотя моментов у ворот Федотова создали немало. Тем более, что голкипер сборной ROC довольно часто не ловил шайбу, а отбивал ее перед собой, и поэтому напряжение у ворот команды Жамнова возникало с пугающей регулярностью.

В третьем периоде сборная Швеции на какое-то время и вовсе полностью прибрала инициативу к рукам, но, как ни парадоксально, отыгралась она именно в тот момент, когда казалось, что сборная ROC уже выбралась из-под давления и заиграла в свой хоккей. Шведы смогли поймать момент для контратаки, причем провели ее всей пятеркой находившихся на льду хоккеистов. С первым броском Федотов справился, но вновь отбил шайбу перед собой, и на сей раз капитан сборной Швеции Антон Ландер оказался на пятачке самым расторопным – 1:1.

Нервная концовка основного времени перешла в еще более нервный овертайм, который команды проводили в формате «три на три». Моментов и у одних, и у других ворот было множество, а в одном из эпизодов Владимир Ткачев лишь каким-то чудом в падении успел помешать Матиасу Броме направить шайбу в пустые ворота. Однако все в итоге пришло к серии штрафных бросков.

После того, как команды исполнили по четыре буллита, счет в серии был 2:1 в пользу Швеции. И Егор Яковлев вышел в этот момент на лед без права на ошибку – не реализуй он свою попытку, и матч на этом бы закончился. Но Яковлев смог переиграть Юханссона, а затем Федотов не позволил Ландеру поразить свои ворота - 2:2 после пяти бросков, и серия продолжилась. Решающими в ней оказались восьмые броски команд: швед Макс Фриберг проиграл свою дуэль Федотову, а Арсений Грицюк технично исполненным штрафным броском остановил этот казавшийся бесконечным невероятно нервный матч. Сборная ROC – в финале Олимпиады!