Пекин-2022 | Хоккей, мужчины: шансы и состав команды ROC, расписание матчей, фавориты

Соревнования по хоккею среди мужчин на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля 2022 года. Будут разыгран один комплект наград, и сборная ROC входит в число главных фаворитов турнира.

В составе команды Алексея Жамнова, приехавшей в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, на Играх 2022 года выступят семь победителей турнира четырехлетней давности в Пхенчхане – нападаюшие Вадим Шипачев, Никита Гусев, Михаил Григоренко и Сергей Андронов, а также защитники Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Егор Яковлев.

В отсутствие игроков из НХЛ говорить о шансах команд можно лишь с некоторой долей условности, так как заявки всех команд формировались в оперативном режиме. Да и в целом пример сборной Германии, дошедшей на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане до финала, показывает, что в этой ситуации на турнире возможны любые неожиданности.

Сборные Канады и США, которые при наличии хоккеистов НХЛ были бы явными претендентами на медали Олимпиады, теперь могут восприниматься лишь в роли «темных лошадок». И хотя канадцы имеют в своем составе потенциальных суперзвезд мирового хоккея – защитника Оуэна Пауэрса и нападающего Мэйсона Мактавиша, а также заслуженного ветерана Эрика Стаала, но этого все же недостаточно, чтобы сохранить статус главного фаворита Игр. К тому же незадолго до Олимпиады команда лишилась еще и главного тренера Клода Жюльена, которого из-за проблем со здоровьем заменил Джереми Коллитон. В нынешнем сезоне этот специалист после очень неудачного старта сезона потерял работу в «Чикаго», в Пекине он наверняка горит желанием восстановить репутацию, но подобный настрой тренера не всегда положительно сказывается на команде. Американская сборная на Олимпиаде больше чем на 50 процентов составлена из игроков студенческих лиг, и в еще меньшей степени, чем канадцы, может быть отнесена к числу фаворитов.

Из европейских сборных, помимо команды ROC, хорошие шансы на медали Игр в Пекине имеет сборная Финляндии, которая под руководством главного тренера Юкки Ялонена уже не раз доказывала, что из игроков, выступающих в Европе, способна собирать отличную команду с собственным стилем. Достаточно вспомнить чемпионат мира-2019, на котором финны, практически не имея в составе игроков из НХЛ, выиграли золотые медали. Что касается сборных Швеции и Чехии, то они перед стартом Олимпиады смотрятся, скорее, «фаворитами второго плана» - состав у обеих команд весьма мастеровитый, но не более того.

Объективно по своему составу команда Алексея Жамнова в предолимпийских раскладах превосходит почти всех конкурентов. И очень многое в ее олимпийской судьбе будет зависеть от того, как проявит себя вратарская бригада в составе Ивана Федотова, Тимура Билялова и Александра Самонова. Роль голкиперов в современном хоккее невероятно высока, а у трех вратарей команды ROC не только нет олимпийского опыта, но и вообще совсем немного опыта официальных международных соревнований. И от того, как они справятся с психологическим давлением на первых в жизни каждого из них Играх, может в значительной степени зависеть результат всей команды.

Полный состав сборной ROC с более подробной информацией о хоккеистках можно посмотреть здесь.

Хоккей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Мужчины. Расписание игр.

Время начала матчей — московское.

Матчи сборной ROC на групповой стадии:

9 февраля, среда

ROC – Швейцария. Начало в 11:40

11 февраля, пятница

ROC – Дания. Начало в 7:10.

12 февраля, суббота

ROC – Чехия. Начало в 16:10

Расписание матчей плей-офф

15 февраля, вторник

Квалификационный стыковой матч. Начало в 7:10

Квалификационный стыковой матч. Начало в 7:10

Квалификационный стыковой матч. Начало в 11:40

Квалификационный стыковой матч. Начало в 16:30

16 февраля, среда

Четвертьфинал. Начало в 7:10

Четвертьфинал. Начало в 9:00

Четвертьфинал. Начало в 11:40

Четвертьфинал. Начало в 16:10

18 февраля, пятница

Полуфинал. Начало в 7:10

Полуфинал. Начало в 16:10

19 февраля, суббота

Матч за третье место. Начало в 16:10

20 февраля, воскресенье

Финал. Начало в 7:10

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

📅 Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

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