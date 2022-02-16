Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Сборная ROC второй раз обыграла Данию и вышла в полуфинал

В четвертьфинальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине сборная ROC одержала победу над командой Дании – 3:1. Все три шайбы в ворота датчан в этой встрече забросили олимпийские чемпионы Игр 2018 года в Пхенчхане – Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

После голевой перестрелки в заключительном матче группового турнира с Чехией тренерский штаб сборной ROC не произвел никаких перестановок в звеньях – видимо, такая игра удовлетворила Алексея Жамнова гораздо больше, чем продемонстрированная его командой в невзрачных первых двух играх олимпийского турнира. На первый для себя матч плей-офф команда вышла предельно мотивированной и в первом периоде просто прижала хоккеистов Дании к их воротам. Впрочем, те не особо этому и сопротивлялись, так как именно надежная и самоотверженная оборона со ставкой на подвиги вратаря Себастьяна Дама и на редкие контратаки является основной игровой моделью датской сборной. В итоге в первом периоде хоккеисты ROC перебросали соперников со счетом 18:1, и эта статистика говорит сама за себя. Вот только реализовать свое тотальное доминирование в игре команде Жамнова удалось лишь однажды. Сработала давняя связка Никиты Гусева и Вадима Шипачева. Даже будучи разведенными по ходу турнира по разным звеньям, они, оказавшись вместе на льду, организовали гол: Гусев то ли по неточно бросил по воротам, то ли отдал хитрую передачу через лицевой борт – а в итоге у Шипачева появилась возможность нанести бросок в одно касание в незащищенный угол ворот Дама.

Во втором периоде характер игры изменился. Отчасти этому поспособствовал Сергей Плотников, заработавший совершенно необязательное удаление в чужой зоне. На реализацию лишнего у датчан ушло всего 23 секунды – после отраженного голкипером Иваном Федотовым первого броска и рикошета Франс Нильсен получил возможность бросить с острого угла практически по пустым воротам. И использовал ее – 1:1. После беспроблемного первого периода такой поворот событий явно психологически подействовал на хоккеистов ROC, и они даже на какое-то время упустили инициативу в игре. В результате Ивану Федотову пришлось потрудиться, выручив команду после пары очень опасных бросков датчан.

В концовке второго периода игра вновь перешла под контроль команды Жамнова. Возможно, сказалось, что у сборной Дании, в составе которой немало возрастных хоккеистов, накануне была очень трудная игра с Латвией. И очень вовремя состоялся второй гол в ворота Дама – Никите Нестерову удался великолепный щелчок примерно с середины зоны, и шайба со звоном от «транзитного» попадания в штангу влетела в сетку.

В третьем периоде сборная Дании, терять которой было уже нечего, пошла вперед большими силами. И оказалось, что датчане неплохо умеют не только обороняться, но и проводить позиционные атаки, подолгу контролируя шайбу в чужой зоне. Вновь не раз выручал Федотов, а в эпизоде, когда оказался отыгран и он, шайбу смог не пустить в ворота защитник Вячеслав Войнов. В нервной концовке очень своевременным для команды ROC оказалось удаление Юлиана Якобсена за 6 минут до конца третьего периода. Правда, оно же едва не стало для нее роковым. При попытке завести шайбу в зону соперника в большинстве Гусев просто подарил ее соперникам, и те получили чистый выход «два в одного». Пас, бросок Франса Нильсена – и Федотов совершает какое-то невероятное спасение! Наверное, это был главный эпизод матча, так как вскоре Войнов все-таки смог реализовать это большинство и снял все вопросы относительно исхода борьбы за место в полуфинале.

Промежуточная цель хоккеистами ROC достигнута, но вопросы по поводу качества игры команды еще остаются. Их соперник по полуфиналу определится вечером – после окончания всех четвертьфинальных встреч, а пройдут игры за выход в финал в пятницу, 18 февраля.

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