Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Сборная ROC проиграла Финляндии олимпийский финал

В финальном матче мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине команда ROC уступила сборной Финляндии – 1:2. По ходу встречи команда Алексея Жамнова вела в счете, но не удержала свое преимущество. А в начале третьего периода нападающий Ханнес Бьорнинен, удачно подставив клюшку после броска партнера, стал автором шайбы, которая принесла его команде первое олимпийское золото в хоккейной истории Финляндии.

Команда ROC начала финальный матч точно в том же сочетании звеньев, в котором провела полуфинал со шведами. И началось для нее все – лучше не придумаешь. Испытывавшая на протяжении всего олимпийского турнира огромные проблемы с реализацией лишнего игрока, сборная ROC в финале использовала первое же свое большинство в матче. Причем сделала это очень быстро. Павел Карнаухов выиграл вбрасывание, после короткого розыгрыша шайба пришла к Михаилу Григоренко, и тот идеальным по исполнению кистевым броском наказал Ханнеса Бьорнинена за удаление. Тогда еще никто не мог предположить, что именно этому финскому хоккеисту предстоит стать не антигероем матча, а именно тем, кто окажется его главным действующим лицом.

Дальнейшее развитие событий по ходу первого периода несколько насторожило. Очень уж многое позволяли хоккеисты ROC соперникам в собственной зоне. И большое преимущество финской команды по броскам по итогам первого периода (14:8), и несколько эпизодов, в которых голкиперу Ивану Федотову пришлось по-настоящему выручать сборную ROC, стали первыми тревожными сигналами для команды Алексея Жамнова.

Второго звонка долго ждать не пришлось. То, что не получилось у сборной Финляндии в первом периоде, она сделала в начале второго. Защитник Вилле Покка несильно набросил шайбу от синей линии, но Теему Хартикайнен, навязавший борьбу на пятачке Никите Нестерову, полностью закрыл обзор вратарю ROC – и в результате шайба, так никого и не задев, юркнула в нижний угол ворот Федотова. 1:1.

Перед началом третьего периода уже стало ясно, что его исход может решить одна заброшенная шайба. И она состоялась буквально в первой же смене. Единственную ошибку за матч совершил Иван Федотов, причем не в воротах, а выкатившись за них – он отдал шайбу точно на клюшку сопернику. Затем хоккеисты ROC проиграли пару единоборств, и эта мозаика мелких индивидуальных ошибок сложилась в картину финского гола. Великан Марко Анттила сумел создать себе момент для броска, а Ханнес Бьорнинен на пятачке технично изменил направление полета шайбы. Шла всего 31-я секунда третьего периода.

Дать повести финской команде тренера Юкки Ялонена по ходу третьего периода – худшего сценария невозможно и придумать. Именно она лучше всех умеет терпеть и играть «по счету». И в заключительной трети финала финны еще раз убедительно это доказали. В концовке встречи они были даже ближе к тому, чтобы увеличить счет, чем сборная ROC к спасению матча. Из сэйвов Ивана Федотова по ходу третьего периода можно было составить подборку, подобную которой порой трудно набрать за целый матч. А однажды после броска Юусо Хиетанена шайба с громким металлическим звоном попала в перекладину.

За 55 секунд до сирены Алексей Жамнов заменил Федотова на шестого полевого игрока, но и этот последний штурм не спас сборную ROC. Почувствовав близость исторической для себя победы, финские хоккеисты заблокировали все броски и даже ни разу не дали в эти секунды вступить в игру своему вратарю Харри Сятери.

Сборная Финляндии впервые стала олимпийским чемпионом в хоккее, а у команды ROC – лишь серебро, которое ее вряд ли сильно порадовало.