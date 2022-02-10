Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. ROC – Дания: что ждать, где смотреть

Датчане стали авторами первой мини-сенсации на мужском турнире по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, в первый день одержав победу над командой Чехии – 2:1. Главным героем того матча стал голкипер сборной Дании Себастьян Дам, отразивший 39 бросков по своим воротам. Теперь найти способы преодолеть этот последний рубеж обороны соперника попытается команда Алексея Жамнова.

В своем первом матче на турнире против швейцарцев сборная ROC оставила впечатление команды, находящейся в поисках своей игры. Минимальная победа 1:0 при том, что швейцарцы нанесли больше бросков, а в концовке упустили несколько реальнейших шансов как минимум перевести игру в овертайм – вряд ли то, чего ожидали от команды Жамнова на старте турнира. В атаке что-то креативное в чужой зоне получалось создавать лишь эпизодами – в основном, первому звену Григоренко-Шипачев-Гусев, либо благодаря индивидуальным действиям самого Никиты Гусева. Дважды в течение матча один из главных героев финала в Пхенчхане-2018 с помощью дриблинга организовал себе отличные моменты, но не смог реализовать их. Пыталась агрессивно действовать в чужой зоне тройка Карнаухов-Воронков-Слепышев, но и у нее извлечь что-то реальное из своей активности получалось нечасто. В итоге не слишком получившихся действий в атаке едва ли не главным героем встречи в составе команды ROC стал вратарь Иван Федотов, выдавший сухой матч в день своего олимпийского дебюта. Наверное, к первому матчу на турнире и не стоило подходить с максимальными ожиданиями – сказывались и волнение, и необходимость привыкнуть к атмосфере Олимпиады. Но уже в игре против Дании от команды ROC явно требуется более содержательная игра.

В игре - голкипер сборной Дании Себастьян Дам Фото © geGETTY IMAGES

Главными козырями сборной Дании на олимпийском турнире являются командный опыт и 34-летний голкипер Себастьян Дам, который в хороший для себя день способен в одиночку тащить всю команду. Вообще надежда на то, что вратарь на последнем рубеже будет творить подвиги, наверное, есть в хоккейных генах сборной Дании – еще с тех пор, когда за нее выступал великолепный Фредерик Андерсен. И когда это действительно происходит, полевые игроки начинают действовать с невероятным куражом и самоотверженностью. Именно так и произошло в первом олимпийском матче датчан со сборной Чехии. В первом периоде им удалось провести в ворота соперника две шайбы, а затем пришло время Себастьяна Дама, совершившего в этот вечер 39 сэйвов и пропустившего лишь однажды от Романа Червенки.

Помешать повторению подобного сюжета в завтрашнем матче сборной ROC может заброшенная как можно быстрее первая шайба. Оказавшись поставленными перед необходимостью отыгрываться в игре против сильного соперника, датчане довольно часто сникают, и их кураж куда-то испаряется. Дело только в том, чтобы эту самую первую шайбу в ворота Дама забросить.

Прямая трансляция матча ROC – Дания – 11 февраля в 7:10 по московскому времени на Первом канале.

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