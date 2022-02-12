Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Команда ROC в овертайме проиграла Чехии

В своем заключительном матче предварительного раунда хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине команда ROC уступила сборной Чехии – 5:6. Судьба этой встречи решилась лишь в овертайме, а ключевым фактором стала игра чешских хоккеистов в большинстве. Именно имея на площадке лишнего игрока, они забросили четыре из шести своих шайб – в том числе победный гол в дополнительное время.

После двух побед на старте группового турнира хоккеисты ROC еще до игры с Чехией обеспечили себе первое место в группе. Поэтому матч был более важен для команды не в смысле турнирного положения, а именно с точки зрения поисков своей игры. После второй встречи с Данией недовольство действиями своих хоккеистов высказал даже главный тренер Алексей Жамнов. И подтвердил эти слова делом. В игре против Чехии тренерский штаб сборной ROC перекроил почти все атакующие сочетания, кроме звена Воронков–Слепышев–Карнаухов, которое открывало счет в обеих стартовых встречах.

Однако и при новом составе атакующих троек игра в нападении у команды в первом периоде не слишком ладилась. И даже заброшенная в дебюте игры Владимиром Ткачевым шайба не сильно повлияла на ход матча. Чешские хоккеисты довольно быстро отыгрались – после того, как Томаш Кундратек броском от синей линии в первый раз в матче реализовал лишнего игрока. Так голкипер команды ROC Иван Федотов пропустил свой первый гол на олимпийском турнире после 132 с лишним «сухих» минут.

Во втором периоде уже хоккеистам ROC удалось реализовать большинство – отличился Никита Нестеров. Однако на исходе 20-минутки команду подвел Дмитрий Воронков. Его не то, чтобы грубые, но неаккуратные действия в единоборстве с соперником были квалифицированы арбитрами как «атака в голову». И по современным правилам наказание в таком случае является максимально строгим – матч-штраф игроку и 5 минут меньшинства его команде. И хотя до конца периода оставалось играть всего 2,5 минуты, но чешская команда за это время успела забросить дважды – сказалось наличие в ее составе таких гроссмейстеров большинства, как Роман Червенка и Давид Крейчи.

Эта результативная концовка второго периода словно открыла какой-то «голевой шлюз», и в третьем периоде шайбы стали влетать в ворота Ивана Федотова и вратаря сборной Чехии Шимона Грубеца одна за другой. Блестяще действовали нападающие, ошибались голкиперы, команды поочередно выходили вперед в счете – казалось, и хоккеисты ROC, и чехи больше всего хотят избежать повторения упреков в скучной игре, которые звучали в их отношении на старте олимпийского турнира. В итоге этот фейерверк результативности прекратился при счете 5:5, когда оставалось уже не так много времени до финальной сирены. И матч вскоре перешел в овертайм.

В дополнительное время в формате «три на три» хоккеисты ROC успели провести пару неплохих атак, но примерно на середине 5-минутки ошибся защитник Александр Никишин, нарушивший правила. В очередном своем в этом матче меньшинстве команда ROC оборонялась почти героически – тащил сложные броски Иван Федотов, принимал шайбы на себя Александр Елесин, но устоять все равно не удалось. Чехи снова очень хорошо контролировали шайбу в зоне атаки, создавали множество моментов – и когда до возвращения на лед Никишина оставалось дотерпеть всего 8 секунд, Либор Шулак все-таки остановил время овертайма отличным броском в верхний угол. 6:5 – победа сборной Чехии. И тренерскому штабу сборной ROC теперь предстоит решить непростую задачу – понять, в правильную ли сторону повели команду продолжающиеся поиски своей игры. Время экспериментов уже прошло. Следующий матч команда проведет уже в плей-офф, а это значит - без права на ошибку.

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