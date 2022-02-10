Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Фавориты начали с побед

На хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине прошли первые матчи в группах А и С, и сегодняшний день обошелся без сюрпризов – все команды, считавшиеся фаворитами, одержали победы.

Труднее всего пришлось сборной Швеции, которая встретилась с хоккеистами Латвии. В первой половине матча скандинавская команда имела преимущество и повела – 3:0 (две шайбы провел в ворота соперников Лукас Валльмарк). Однако шайба Ренарса Крастенбергса в концовке второго периода вернула команду Латвии в игру. На третью 20-минутку подопечные Харийса Витолиньша вышли уже совсем с другим настроением, и уже на 47-й минуте после броска Николая Елисеева разрыв в счете сократился до минимума. Характер игры изменился. Если за первые два периода вратарю сборной Швеции Ларсу Юханссону пришлось отразить лишь 6 бросков, то в третьем хоккеисты Латвии 10 раз угрожали его воротам. Последний штурм латвийской команде помешало организовать очень несвоевременное удаление защитника Родриго Аболса в концовке игры. В итоге сборная Швеции все-таки отстояла свою неожиданно трудную победу.

В другом матче в этой группе сборная Финляндии первой пропустила шайбу от команды Словакии, но затем реализовала свое преимущество в классе – 6:2. Нападающий Сакари Маннинен сделал первый хет-трик на мужском хоккейном турнире в Пекине.

В группе В обе североамериканские сборные – Канада и США - одержали очень уверенные победы. Канадцы в матче со сборной Германии уже к середине первого периода повели 3:0 – шайбы забросили Алекс Грант, Бен Стрит и Адам Крэкнелл. После этого они сбавили активность, и к тому же команду подвела недисциплинированность. В концовке первого и начале второго периода она заработала четыре удаления подряд, но все попытки сборной Германии реализовать лишнего игрока оказались неудачными. Забросили они свою первую шайбу уже после того, как команды снова оказались в равных составах – Тобиас Райдер все-таки пробил голкипера канадцев Эдди Паскуале. Однако этот успех немецкой команды так и остался для нее единственным в матче, а канадцы спокойно доиграли его, проведя еще две шайбы – 5:1. Суперзвезды двух разных поколений в составе сборной Канады провели отличный матч: 37-летний нападающий Эрик Стаал выиграл около 70 процентов вбрасываний (показатель – почти выдающийся), а 19-летний защитник Оуэн Пауэр заработал лучший в команде (наряду еще с тремя хоккеистами) показатель полезности «плюс два».

Сборная США в своем стартовом матче уверенно победила команду Китая – 8:0, и именно американский хоккеист Шон Фаррелл после первого тура групповых турниров возглавил список лучших бомбардиров. В его активе в сегодняшнем матче 5 баллов (три шайбы и две результативные передачи).

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