Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Хоккеисты США определили турнирную сетку сборной ROC   

В воскресенье на Олимпийских играх в Пекине завершился мужской групповой турнир по хоккею, определивший пары в квалификационном раунде и четвертьфинале.

Команда ROC завершила борьбу еще в субботу, заняв в своей группе с 7 очками первое место (второе место в рейтинге), и ждала своих вероятных соперников по четвертьфиналу. А расклады менялись буквально по ходу дня. В утреннем матче от встречи с командой Алексея Жамнова изящно ушла Словакия, без особых проблем обыграв Латвию 5:2, которую возглавляет многолетний помощник Олег Знарка Харийс Витолиньш. Правда, в Пекине ему похвастаться пока нечем - три поражения подряд. И именно, команда из Балтии может стать соперником сборной ROC, если пройдет квалификацию и обыграет датчан на этой стадии,. У словаков же стоит отметить их восходящую звездочку, 17-летнего Юрая Слафковски. В матче с латвийцами, он забросил уже четвертую шайбу на Играх в Пекине и вышел в лидеры в списке лучших снайперов турнира (позже его догнал швед Лукас Валльмарк). Форвардов такого класса в Словакии давно не появлялось.

Впрочем, все ждали следующего матча в группе С, северного дерби между Швецией и Финляндией. И команды не разочаровали, выдали достойное зрелище. Финнов в Пекине многие специалисты считают одними из главных претендентов на золото. Поэтому их провал по ходу матча (0:3 во втором периоде) выглядел неожиданным. Правда, надо иметь в виду, что за эту двадцатиминутку хоккеисты из Суоми умудрились схватить сразу 33 минуты штрафа. Сначала Миро Аалтонена удалили за то, что швед толкнул его на вратаря, потом Маркус Гранлунд получил матч-штраф "20+5", а Юусо Хиетанен – 4 минуты. Шведы предоставленные им шансы использовали, трижды реализовав большинство.

Но подопечные Юкки Ялонена сдаваться не собирались. В третьем периоде правила начали нарушать уже игроки в желтой форме, и сборная Финляндии вернулась в игру.

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Теему Хартикайнен и Ииро Пакаринен отличились в большинстве, а за три минуты до конца периода Пакаринен сделал дубль, наконец-то забросив и в равных составах. Благодаря ничьей в основное время обе команды гарантировали себе прямое попадание в четвертьфинал. А в овертайме разыграли первое место в группе – отличился Харри Песонен, принеся победу финской сборной 4:3.

В итоге сборная Финляндии получила еще один приятный бонус, избежав на четвертьфинальной стадии встречи с Канадой (если та пройдет стадию квалификации). Этот «несчастливый билет» как раз вытащили шведы – такова цена одной шайбы на олимпийском турнире.

В группе А последний день закончился вполне предсказуемо. Хоккеисты США, обыграв вице-чемпионов Пхенчхана-2018 - Германию (3:2), заняли первое место и опередили в рейтинге сборную ROC, отправив ее в четвертьфинале на победителя матча квалификации между Данией и Латвией. Канадцы уверено победили хозяев Олимпиады (5:0), но, по иронии судьбы и формулы турнира, повторная встреча этих же соперников состоится уже через день в квалификации. А в следующем раунде плей-офф победителя этой пары будет ожидать Швеция.

Итак, в квалификации встретятся Дания с Латвией (в четвертьфинале победитель пары сыграет с ROC), Германия со Словакией (в четвертьфинале - игра с США), Чехия со Швейцарией (выходят на Финляндию), Канада - Китай (следующий матч - со Швецией). Все встречи квалификации пройдут во вторник, 15 января.

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