Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Квалификация. Сборная Чехии сделала неожиданный «подарок» Ягру на 50-летие

Во вторник на Олимпийских играх в Пекине завершился квалификационный раунд плей-офф турнира по хоккею среди мужчин.

В четвертьфинал вышли команды Словакии (победа над Германией 4:0), Дании (победа над Латвией 3:2), Канады (победа над Китаем 7:2). А главной сенсацией стал вылет Чехии, уступившей швейцарцам 2:4.

Первой задачу выхода в четвертьфинал решила Словакия. Перед матчем все рассчитывали, что наконец-то очнутся от летаргического сна вице-чемпионы Пхенчхана – немцы. Но, похоже, всю энергию бундестим выплеснула четыре года в Корее, и на этот раз представляла слабую копию самой себя.

Хотя в составе было много героев Олимпиады-2008, сумасшедшего желания повторить свой успех у них не просматривалось, а новый наставник немецкой команды, финн Тони Седерхольм, не обладает такой тренерской харизмой как Марко Штурм.

Словакия на фоне своих противников выглядела заметно быстрее, и уже к середине матча решила все проблемы, забросив три шайбы. Это первое попадание словаков в восьмерку сильнейших – после Ванкувера.

А для датчан выступление в Пекине пока сказка. Волшебное превращение из гадких утят в прекрасных лебедей, пусть многие упрекают игроков этой команды в антихоккее. Да, играют «драконы» не очень эффектно, но эффективно.

Во вторник олимпийские дебютанты одержали третью (в четырех матчах) и самую важную победу на турнире – над сборной Латвии. И, таким образом, отменили в четвертьфинале очную встречу двух тренеров, входивших в Пхенчхане в «золотой» штаб Олега Знарка – Харийса Витолиньша и Алексея Жамнова.

Многое в этой игре решила ситуация с вратарями. Латвийцы уже на 8-й минуте лишились из-за травмы основного голкипера Яниса Калниньша. Заменивший его Иварс Пунненовс при пропущенных голах не выручал.

А у датчан Себастьян Дам в очередной раз поймал кураж. После того, как его команда отыгралась с 1:2, забив на стыке второго и третьего периодов, Дам в одиночку ликвидировал несколько выходов «1 в 0» и «2 в 0». И своей игрой вдохновил партнеров, которые, проведя почти всю третью двадцатиминутку в своей зоне, сумели отстоять нужный счет. После финальной сирены датчане пообещали дать бой и сборной ROC, чтобы сотворить еще одно чудо.

Но главная сенсация дня грянула в матче между чехами и швейцарцами. Чешская сборная невзрачно провела групповой этап, вспыхнув только в игре с командой Жамнова – победа 6:5 в овертайме. Но обыгрывать швейцарцев, которые выступали в той же группе и проиграли все три матча, им было по силам.

Но вновь слабым звеном чемпионов Нагано-1998 стали оборона и вратарь омского «Авангарда» Шимон Грубец. Чехи первыми открыли счет, но затем из-за собственных ошибок умудрились пропустить за 13 секунд две шайбы.

А когда в середине второго периода Денис Мальгин увеличил преимущество альпийцев, чешская команда практически сникла.

Единственное, на что они сподобились, сняв вратаря за пять минут до окончания третьего периода, отыграть одну шайбу. Но к тому времени уже проигрывали 1:4.

Чехи впервые за свою историю не сумели пробиться в стадию четвертьфинала на олимпийских турнирах. Произошло это в тот день, когда отмечал свое 50-летие Яромир Ягр. Такой своеобразный «‎подарок»‎ получил знаменитый форвард от бывших партнеров по сборной на свой юбилей.

Неожиданно упорное сопротивление в начале встречи оказали канадской команде китайцы. Уже на 5-й минуте Цзян Фу мог открыть счет, но не реализовал буллит. Родоначальники хоккея ответили дублем Джордана Уила, но сдаваться хозяева, которых возглавляет канадец Айван Занатта, не собирались и быстро сократили счет.

Однако после перерыва из-за травмы сборная Китая потеряла основного вратаря Шимисы Цзежуйми и все встало на свои места — фавориты отличились трижды. Дважды забил форвард Адам Тамбеллини (всего на его счету 5 очков). Закончилось же все прогнозируемым разгромом — 7:2.

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